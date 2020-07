Soriana anuncia ‘Súper Rebajas’ clientes causan estampida

Redacción

Wisconsin.- Una mujer en la ciudad de Madison, perteneciente a Wisconsin, decidió realizar una venganza contra su exnovio quemando su todoterreno, pero no tardó en sentir el peso de sus acciones.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la mujer vierte el combustible al interior del Jeep, toma un encendedor y en lugar de lanzarlo, se introduce parcialmente por la ventana para prender el fuego. Esto de inmediato provoca una potente llamarada que estalla en su cara y la lanza hacia atrás.

De acuerdo con informes policiales, la sospechosa fue identificada como Kelly S. Hayes, de 34 años, quien se armó con un bate de béisbol, rompió las ventanas del vehículo y lo roció con gasolina para préndele fuego.

En la grabación se observa que luego del shock, la mujer tropieza y se aleja lentamente por miedo a otro incidente, luego toma sus herramientas y huye de la escena, mientras el vehículo arde.

Poco después la Policía y los bomberos llegaron al lugar para extinguir el fuego.

Hayes fue arrestada y afronta cargos por incendio y daños criminales a la propiedad. Una indagación preliminar averiguó que la sospechosa tuvo en el pasado una relación sentimental con el propietario del automóvil, que quedó destruido.

This what happens when you wanna be a crazy bih but you not smart 💀😭😭 pic.twitter.com/OV1JISmkON

— Eric Whoreman (@BRob_ThatGuy) July 23, 2020