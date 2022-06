Sophia Huett no descartó la balacera en comunidad La Luz tras la declaración de los párrocos, pero señaló que no hubo reporte al 911

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- No se descarta que en la comunidad de La Luz, en Celaya, se haya registrado una balacera el domingo pasado, señaló la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López.

Esto luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana negara rotundamente el hecho, lo cual fue desmentido por el párroco de la comunidad, Israel Hernández Carmona, y el rector del templo de la Cruz, José de Jesús Palacios Torres, quienes afirmaron que la balacera duró alrededor de dos minutos y que causó terror en un salón de fiestas en la citada comunidad.

Sophia Huett no descartó la balacera en comunidad La Luz tras la declaración de los párrocos, pero señaló que no hubo reporte al 911 Foto/Martín Rodríguez

“Vimos el tema en el ámbito mediático en que el municipio realizó su propia información y el municipio en su momento lo que expresó es que no hubo una situación como esta. No se descarta que haya existido, pero aquí, yo creo que la comunicación es indispensable y necesaria”, señaló Huett.

Aunque la funcionaria estatal afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, busca estar en contacto con todos los sectores, admitió que es necesario fortalecer la comunicación, para que ante una necesidad o urgencia se tenga la atención inmediata.

“Entonces, en este reto de fortalecer lazos, seguirá fortaleciéndolo con la comunidad religiosa para que haya un punto de comunicación entre ambas instancias, que ante la duda, la necesidad o la urgencia de un servicio, tengan la manera de concordar en información y atención”.

Sobre el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana negando la balacera, Sophia Huett dijo que si no hay un llamado al 911, es como “una aguja en un pajar”.

Y añadió, “si me preguntan, no sabemos si ocurrió o no, desde esta perspectiva, pero mucho ayuda a la institución cuando se hacen estos reportes telefónicos, si no los dejamos a ciegas”.

Curas confirman balacera

A dos días del hecho, el rector del Templo de la Cruz dio su versión del hecho que desmiente la que dio SSC Celaya.

“Sí se suscitó una balacera por casi dos minutos en un predio cercano a la comunidad La Luz, eso sí fue un hecho. Lo vivimos, lo oímos. Aunque no haya habido ningún reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí existió”, afirmó tajante el sacerdote.

José de Jesús lamentó que las autoridades hayan negado el hecho, pero aunque no haya reportes “no quiere decir que no sucedió la balacera”. Así, aunque agradeció el despliegue para el resguardo, reprobó que las autoridades municipales nieguen los hechos. De igual manera, desestimó que hubiera víctimas mortales o heridas del ataque en salón de Celaya.

En la misma línea, el párroco Israel Hernández Carmona ahondó que el día del hecho se escucharon fuertes ráfagas de balazos. Dado que en el momento se realizaba un rosario y una verbena popular, los feligreses —mujeres, niños y adultos mayores— corrieron a resguardarse en el templo.

