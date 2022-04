1.- La crisis de desconfianza viene desde el C5i

Aunque las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, tienen una evidente intensión excusatoria, el señalar que desde los C4 de los municipios hay filtraciones de información que facilitan la ejecución de policías, tiene una gravedad altísima.

No sólo se trata de explicar el alto grado de complicidad y violencia que ataca las corporaciones. Hay de entrada, una responsabilidad ineludible en la funcionaria y en el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, al ser los poseedores de la tecnología del C5i, cerebro de todos los centros de comunicación del estado.

¿Qué fue lo que se ofreció con el vilipendiado programa Escudo? Así es, la comunicación plena de los comandos en un solo punto para monitorear las operaciones policiales. Ya no digamos prevenir los crímenes, al menos conocer el proceder de las corporaciones.

Por eso las declaraciones de Huett, se vuelve aún más graves y alarmantes, con un récord a cuestas de 292 policías caídos de 2018 a la fecha, en un 70 por ciento ejecutados a mansalva en sus días u horas francas.

Todo empeora, cuando el mismo estado alerta que 11 titulares de Seguridad municipal carecen de su acreditación de confianza: Comonfort, Pueblo Nuevo, San José Iturbide, Santa Catarina (con encargados de despacho), Jerécuaro (acéfalo), Celaya, Moroleón, Romita, Silao, Tarimoro, Yuriria (sin resultados) e Irapuato (aún por presentar).

Lo dicho: la crisis no es desconocida a nivel estatal; es perfectamente dimensionada pero sólo para la justificación pública.

Por cierto, hoy tiene su informe el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre ¿dedicará algunas líneas al tema? Hasta la pregunta es necia.

2.- Sobrevivir al silencio

El nombre de Celeste Nava permaneció a la sombra de la impunidad por meses. El 28 de octubre de 2020 la exprofesora de la Universidad de Guanajuato fue apuñalada en su casa, en la capital.

Más tarde se revelaría que su exmarido, David N., fue el autor intelectual del ataque que perpetraron otros dos hombres.

Hoy 27 de abril se lleva a cabo la audiencia intermedia por intento de feminicidio. Celeste sobrevivió, aunque la agresión la condenó a permanecer en una cama.

Celeste sobrevivió, pero un silencio mortal rodeó el caso desde el inicio. Casi un mes después de la agresión la UG difundió un comunicado exigiendo justicia, petición a la que se sumó la ENES de la UNAM, donde también trabajó. Pero la Fiscalía General del Estado: hermetismo absoluto.

El 4 de mayo de 2021 Correo expuso los pormenores y evidenció la falta de una postura oficial y de un castigo a los responsables. Poco se supo hasta la captura de David N, en agosto del 2021.

Quizá, de haber contado con la cobertura mediática que otros hechos violentos han tenido, no referiríamos hoy otra historia de impunidad y omisiones.

Este martes, a 545 días de la tragedia, la familia de Celeste envió una carta a los medios donde denunciaron revictimización. Funcionarios que niegan que Celeste vivió violencia psicológica antes del atentado porque “eso no se ve”; favoritismo hacia la defensa de los acusados; exigir constancia del estado de postración de la víctima, entre otras actitudes que califican como inhumanas e indignantes.

“Su nombre completo es Celeste Nava Jiménez”, piden a la sociedad no olvidarlo. Piden justicia, que ella no sea una estadística más, que hoy no triunfe la ignominia.

3.- Morena en Pénjamo: el sueño del 2024

La reunión que el domingo sostuvieron las huestes de Morena en Pénjamo con el delegado de Programas Integrales para el Desarrollo de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, sirvió para calibrar las intenciones de los que realmente aspiran a algo y quienes sólo quieren ver para qué les alcanza en el 2024.

Y es que aunque los morenistas aparentaron unidad, unos aprovecharon el convite para presumir el músculo y otros que no pudieron ocultar sus fricciones…

La presencia de Christian Tejeda Alatorre fue la que más incomodó, pues no es bien recordado tras su paso como regidor del PRI en la administración de Jacobo Manríquez Romero (2012-2015), pero ahora se presenta como ferviente seguidor de la 4T.

No fue el único expriista que asistió. También lo hizo Rigoberto Elizarrarás Álvarez, un histórico del tricolor en la región, que ahora dice defender los colores de Morena –fue regidor en el pasado trienio y ahora busca ser candidato a algún puesto de elección popular–.

En el partido dan por entendido que la derrota de Carlos Castillo Cruz en el proceso electoral del 2021 dejó mal parada a esa corriente, que hoy se percibe más como un proyecto sin futuro.

Y es que desde la renuncia del empresario Juan José Balver Reyes, persiste la sensación de que se quedaron sin un líder moral que pueda abanderar un proyecto electoral ganador en los próximos comicios.

Ese panorama adverso ha llevado a algunos a buscar una candidata mujer, y es cuando toma fuerza el nombre de Margarita Ramírez Pérez, joven profesionista que acaba de ser nombrada coordinadora regional de los Programas de Bienestar, y que parece contar con la bendición del ‘súperdelegado’.

El tiempo podría convertirse en el peor enemigo de Morena en la región de Pénjamo, que no termina de consolidar la unidad que aspire a derrotar al PAN en las urnas.

