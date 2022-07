LA TESIS. Para que no se dude que la causa de que el crimen organizado mantenga la presencia y dominio de algunas regiones del estado, no es provocada por insuficiencias y omisiones de las autoridades estatales, ahí está la argumentación de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Sophia Huett López.

LA CULPA NO ES NUESTRA. El asalto a mano armada sufrido por el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo Herrera a quien despojaron de una camioneta el miércoles pasado, lo explicó Huett López con sendos argumentos que responsabilizan de las fallas por un lado a la Federación que no vigila adecuadamente un tramo carretero que le corresponde y por el otro, al Municipio de Villagrán que no acepta la ayuda del gobierno estatal en seguridad.

RAZONES. Es decir, en el tramo federal que le corresponde vigilar a la Federación, ocurren asaltos a transportistas. El gobierno estatal no puede hacer mucho pero de todos modos envía elementos de las fuerzas del estado para hacer labores de vigilancia.

HECHOS. Ahí fue asaltado el secretario y su vehículo fue llevado a Villagrán en donde se ubica una especie de triángulo de las Bermudas en donde desaparecen las unidades que son hurtadas en esa carretera.

REBELDE PERMANENTE. Y ya sabemos que en ese Municipio, el alcalde Juan Lara se ha resistido a cualquier intervención del estado, la última de ellas, cuando el gobernador Diego Sinhue ofreció el mando único.

SIN CONTROL. Al final de cuentas lo que tenemos entonces es un Municipio que escapa al control o intervención estatal porque hace valer su autonomía y se resiste a entregarla al Estado como en su momento hicieron otros, incluso, gobernados por otros partidos como Salamanca de Morena.

FACTOR. Juan Lara llegó al poder con las siglas de Panal, pero ahora pertenece al PRI que es socio electoral del PAN y que en Guanajuato y en el Congreso local, no repela a nada de lo que dicen los azules. ¿Le sirve de algo al PAN tener un aliado entregado en todo pero que no puede intervenir, ya no digamos meter en cintura a un alcalde emanado del tricolor?

CURIOSO. El gobernador Diego Sinhue puede meter orden en su ciudad natal León y poner a un secretario de Seguridad que le reporta directamente pero no puede provocar que su aliado político, meta al redil a un alcalde emanado de sus filas.

CONTEXTO. Hace un par de años, luego del famoso golpe de timón en la zona Laja Bajío, Diego Sinhue presumió que no había en Guanajuato, territorio controlado por la delincuencia.

CONCLUSIÓN. Queda claro que esa frase ya no es del todo cierta y que si en Villagrán “desaparecen” vehículos robados y la autoridad por razones de competencia no puede intervenir, no todo Guanajuato está bajo control. Triste pero cierto.

LA DEL ESTRIBO…

Reapareció Bárbara Botello con el recuento de los presuntos excesos cometidos por la Fiscalía Estatal en los procesos en su contra por presuntos actos de corrupción en su trienio que concluyó hace 7 años.

Su queja de una persecución inmisericorde más allá de lo estrictamente jurídico tiene sustento pero ella quería lanzar un mensaje político. Está lista y puesta para lo que se ofrezca en 2024.

La pregunta es si esos negativos que tiene en León pondrán a pensar a los partidos ávidos de personajes populares para su causa en la siguiente elección en la conveniencia de sumarla a sus filas.

MALÚ Y PRIETO: PLEITOS DE FAMILIA A UN AÑO

Hace exactamente un año, Ernesto Prieto Gallardo tenía un recurso en los tribunales electorales en el que impugnaba la inclusión de David Martínez Mendizábal en la lista de plurinominales de Morena en el segundo lugar lo que colocaba al dirigente en el cuarto, que en realidad era el séptimo por aquello del repechaje que da lugares a quienes compitieron y lograron mejores segundos lugares.

Martínez Mendizábal ya había ganado su lugar de acuerdo al resultado en las urnas y ganado 2 rounds porque la impugnación de Prieto ya había sido bateada por las autoridades del propio morenismo y por el Tribunal Estatal Electoral.

Estaba pendiente la resolución en la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de perder otra vez, Prieto podría ir a la Sala Superior.

En Morena, hasta los cercanos a Prieto calificaban como un despropósito de este haber impugnado a Martínez Mendizábal porque postularlo está en las facultades del CEN aun cuando no es militante de este partido.

Fue evidente el peso de Malú Micher en esa nominación pero el lance de Prieto no fue bien visto y con mayor razón porque resultó innecesario porque el dirigente estatal entró sin problema en la actual legislatura.

Pero pese al pleito, hace un año se sentaron juntos, Malú y Prieto para hablar de la consulta para el juicio a expresidentes.

Ernesto Prieto decía que no cometería el mismo error de hace 3 años cuando solicitó licencia al cargo y tuvo que recurrir a tribunales para regresar al mismo que le peleó su compañera de bancada, Alma Alcaraz.

El pasado domingo, los 3 estuvieron en un acto morenista en León para mostrar el músculo en estos tiempos.

Los pleitos en Morena ahora son sordos y de bajo perfil mediático en Guanajuato pero está de a peso la batalla tras bambalinas.

En el evento dominical, no estuvieron presentes ni el superdelegado Mauricio Hernández Núñez ni el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield que ahorita no quiere queso sino salir de la ratonera.

Por lo pronto está a punto de librar la embestida de Adan Augusto López.

Hoy, parece haber calma chicha en Morena de cara al 2024. No hay pleitos cantados ni pugnas abiertas como en el trienio anterior. ¿Habrán aprendido la lección o se administran para el momento de la verdad?

DIEGO SINHUE: NUEVA DEUDA CON SABOR ELECTORERO

No una sino varias veces el gobernador respondió a pregunta expresa que no contrataría más deuda. Que con las 2 que ya le aprobó el Congreso local y que suman 10 mil millones de pesos era suficiente.

El 24 de septiembre del año pasado, luego de que se anunció que el Estado sufriría más recortes de los recursos que entregaba la Federación hasta el sexenio pasado, el jefe del ejecutivo estatal descartó tal posibilidad.

“No es posible ya para nosotros pedir otra vez deuda, ya pedimos dos deudas , que fueron muy buenas en esta crisis, inyectando a la economía, yo ya no estaría pidiendo deuda”, respondía enfático el gobernador

En ese momento, explicaba que los recursos de las deudas que ya se contrataron, de los que faltaban dos mil millones de pesos por subastar, se invertirían durante este 2022.

Y el gobernador cambió de opinión porque ayer anunció que sí habrá un nuevo crédito que se solicite al legislativo local aunque el tope será de 3 mil millones, lo que dejaría a esta administración en 13 mil millones de endeudamiento que, según las proyecciones del propio Rodríguez Vallejo, son muy manejables con las calificaciones crediticias que tiene su administración.

Sería interesante conocer qué es lo que hizo cambiar de opinión al jefe del ejecutivo estatal porque ni siquiera por precaución dejó abierta la posibilidad de un nuevo endeudamiento. Diego Sinhue fue tajante en aquel momento, ya en el entendido de que habría menos dinero de la 4T.

¿Cuál es el dato fino que le hizo arriesgar al mandatario estatal? Desde hace mucho le quedó claro que no podría cortar flores del jardín presupuestal de la Federación.

Los proyectos de infraestructura que se van a financiar y que aún no se conocen del todo ya estaban el escritorio de necesidades hace varios años. ¿Habrá sido entonces algún cálculo político lo que hizo recular al gobernador que tiene a un secretario de Finanzas tan escrupuloso en el calificaciones crediticias?

El crédito se va a solicitar y se va a aprobar con la mano en la cintura por la mayoría panista y el PRI en el siguiente período ordinario que arranca a finales de septiembre. Veremos que dice la chiquillada porque seguro que Morena se va a oponer aunque ya con un poquito de incongruencia de la mayoría de su bancada que dijeron sí a las deudas de varios municipios.

Los 3 mil millones de pesos, se estarían ejerciendo justo en 2023, año antesala de la batalla electoral en la que el PAN en Guanajuato buscará ratificar su hegemonía en el terruño. Así que, más allá de tecnicismos, el endeudamiento será electoralmente oportuno.

