SOPHIA HUETT: LAS CRITICAS A LA POLICIA DE PROXIMIDAD

UNA MÁS. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Sophia Huett suele ser políticamente incorrecta cuando se trata de analizar la labor de la policía, sus carencias e insuficiencias. Ella defiende a capa y espada

ACTUAL. En un foro organizado por el Congreso local el pasado viernes cuestionó las bondades de la policía de proximidad, una apuesta que está de moda y que se implementa a nivel federal pero también en corporaciones como la de León. Policías más cercanos a los ciudadanos como una apuesta para mejorar el combate al crimen.

BAJAR PRESIÓN. La funcionaria dice por ejemplo que ya los policías tienen suficientes retos como para agregarle una obligada cercanía al ciudadano cuando a veces sus superiores jerárquicos ni siquiera la tienen con ellos y están en una suerte de desamparo.

QUE NO. Sophia Huett dijo que a título personal, estaba en desacuerdo con una de las directrices de la policía de proximidad que es el de la recepción de denuncias. En pocas palabras dijo que eso representaba cargarle más pulgas al perro más flaco porque no había suficientes elementos en las corporaciones.

LA MISMA SINTONÍA. O sea que por otras razones pero la funcionaria estatal, está de acuerdo con el Fiscal Carlos Zamarripa que se resistió a esa medida empujada hace años por la Mesa de Seguridad de León y que venía en la libreta de propuestas del exasesor Bernardo León.

Dicen los que saben que hoy o mañana habrá novedades en la desaseada elección de Morena. Y resulta que en Guanajuato no serán 2 los distritos anulados y que tendrán que reponer la elección de consejeros distratales sino cuatro en total.

Ya estaba seguro uno de Celaya y otro de Irapuato. No se sabe cuáles son los otros 2. Veremos si hay alguno de León en donde Ricardo Sheffield y su grupo ganaron la mayoría de las 40 posiciones en disputa.

PEDRO GONZÁLEZ: A 4 AÑOS DE LA RENUNCIA

Defendido incluso por el entonces alcalde Héctor López Santillana, reivindicado por algunos consejeros que acusaron “hostigamiento mediático”, el empresario Pedro González García anunció hace exactamente 4 años su renuncia a la presidencia del consejo de Sapal.

Así culminaban 5 meses de polémicas que arrancaron cuando Contraloría Municipal inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de González García, por no haberse excusado de votar en la aprobación de obras hidráulicas en la comunidad Los Jacales, donde tiene propiedades.

“Yo, con la información que tengo hasta ahorita, no hay ni daño patrimonial ni un beneficio personal, lo que sucedió en el consejo de SAPAL fue un error de procedimiento administrativo”, declaró López Santillana cuando el asunto saltó a los medios de comunicación.

No hay beneficio personal dijo López Santillana. El problema es que ese no era el punto que por cierto es ampliamente discutible. Una obra de Sapal que se hace en un fraccionamiento de su propiedad por supuesto que lo beneficia y lo que se cuestiona es la “no excusa” en la votación.

Meses más tarde, el Tribunal de Justicia Administrativa lo suspendió por cinco meses por incurrir en un conflicto de interés, Pedro González García renunció a la presidencia del Consejo del SAPAL.

En lo que fue su última sesión al frente del Consejo, Pedro González afirmó que su renuncia obedecía a proteger la imagen del SAPAL, e insistió en que no cometió ninguna falta ni hubo daño patrimonial.

“La ciudadanización de este consejo ha sido ejemplo a nivel nacional y sus frutos van más allá de una campaña mediática de descrédito, donde conflicto de intereses, corrupción, abuso de información privilegiado, se han usado de manera fácil descontextualizando los hechos”.

Hoy renuncio, no solo porque creo que las instituciones deben de prevalecer más allá de las personas, hoy dejo de servir como consejero porque creo que no se puede trabajar de manera colaborativa si no existe la confianza para construir sociedad y gobierno un bienestar común”, dijo al despedirse de los consejeros.

En esa sesión, consejeros de Sapal lamentaron la decisión y confiaron en que la apelación presentada por Pedro González tendría éxito; incluso la consejera Luz María Lozano aseguró que el ahora expresidente del SAPAL fue víctima de hostigamiento mediático.

Consejeros ciudadanos afines promovieron un desplegado de reconocimiento a su labor y pronunciamientos en el consejo favorables para no salir en medio de la ignominia.

No lo hicieron, los 3 representantes del cabildo José Luis Manrique, David González Flores y Jesús Vázquez García, casualmente, estos 2 últimos por cierto, sus colegas zapateros mantuvieron una distancia de los pronunciamientos.

Luz María Lozano y Jesús Aguilera lo defendieron apasionadamente en esa postura de algunos representes sociales que pregonan y ellos creen que se les compra el discurso de que su participación en consejos es una suerte de apostolado social y que lo hacen sin interés.

Ternuritas.

BRENDA CANCHOLA: SIN SENTIMIENTO DE CULPA

A la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral Brenda Canchola no le inquieta la discrepancia en el consejo que encabeza, las pasiones que despiertan sus decisiones, ni que el Tribunal Estatal Electoral pueda revocar acuerdos que ella misma impulsó en el colegiado que encabeza con voto dividido.

Hablamos de la determinación del Tribunal Estatal Electoral para echar abajo el acuerdo empujado por ella y votado 4 a 3 en el consejo del IEEG para promover medidas afirmativas a favor de candidaturas para discapacitados, afrodescendientes y grupos de la diversidad sexual.

El PAN impugnó ante el Tribunal pues dice que antes de emitir ese acuerdo, el IEEG debió hacer un estudio al respecto.

A Canchola Elizarrarás no le inmuta que un acuerdo suyo sea impugnado y que le pidan enmendar el camino y modificar las formas. El objetivo central es cerrar brechas de discriminación y poner piso parejo, señala.

Estamos ante un estilo totalmente diferente de ejercer la presidencia al que aplicó Mauricio Guzmán Yáñez en años anteriores. Mauricio solía no meterse en broncas y procuró casi siempre los acuerdos aunque estuviese en contra de las ideas que ahí se anidaban.

Prefería ceder y adaptarse a las circunstancias que asumir el riesgo de la confrontación. Solo se recuerda aquella decisión de ceder las plurinominales a los suplentes de los postulados en el reparto de diputaciones en 2018.

De ahí en fuera, siempre buscó navegar en aguas tranquilas y no meterse en mayores controversias.

Hoy, Brenda Canchola, en circunstancias totalmente distintas, apuesta por una presidencia, digamos, más explosiva. De esas que rompen paradigmas. No se arrepiente de haber subido la propuesta de las medidas afirmativas sin estudios previos e ir más allá de lo que le había instruido el órgano electoral.

Eso por supuesto, garantiza que habrá polémica a pasto.

Canchola sostiene que en el camino para garantizar derechos político-electorales a los sectores vulnerables hay distintos alternativas y que ella eligió hacerlo de esa manera, con medidas afirmativas sin mediar estudio.

Es sintomático que la presidenta del Tribunal Estatal Electoral que también fue consejera del IEEG, Yari Zapata, estuvo de acuerdo con la medida que las consejeras Sandra Prieto, Nora García y Beatriz Tovar, criticaron severamente.

Demos contexto. La comunidad migrante ya tiene un espacio en el Congreso local garantizado para el siguiente proceso electoral. Cuando el IEEG hizo efectiva la resolución, agregó la adopción de medidas afirmativas para incluir a discapacitados, afrodescendientes y comunidad de diversidad sexual.

Las 3 consejeras arriba mencionadas votaron en contra pero 2 consejeros (Luis Mota y Antonio Ortiz) y la otra consejera (Concepción Aboites) respaldaron a Canchola. La presidenta del IEEG tuvo el apoyo estrictamente indispensable para sacar adelante la polémica aplicación de las medidas afirmativas.

Pero tuvo el apoyo en los argumentos de la presidenta del TEEG que en el radiopasillo de funcionarios electorales no es poco. Hay que seguir el tema en todos los flancos del debate.

Una línea está en las medidas afirmativas para garantizar o procurar candidaturas a grupos vulnerables. ¿Todos merecen una? La otra es el estilo frontal de Canchola que no le teme a la polémica y al disenso. Que viva el debate inteligente.

