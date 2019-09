Son Messi y Rapinoe la realeza del fútbol

La ceremonia de premiación de The Best FIFA 2019 reconoció lo mejor del fútbol mundial en el Teatro alla Scala de Milán

Italia.- El argentino Lionel Messi ha conquistado el puesto como el mejor futbolista del planeta, superando así a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. Este lunes consiguió el reconocimiento con el premio a The Best FIFA 2019.

El artillero del Barcelona consiguió el Bota de Oro al máximo goleador de Europa, ganó LaLiga y también logró un triplete contra el Liverpool en la Semifinal de la UEFA Champions League.

De forma que el reconocimiento de este lunes representa su sexto trofeo al Mejor Futbolista del Mundo sumando Balones de Oro y The Best FIFA, este último creado en 2016 y que había sido ganado dos veces por CR7 y una por Luka Modric.

“Es una noche y día especial para mí, tengo la suerte de tener sentada a mi mujer y dos de mis tres hijos acá”, dijo en su discurso.

Cristiano Ronaldo, quien ganó la UEFA Nations League con Portugal y el Scudetto de la Serie A con la Juventus, y el favorito Virgil van Dijk, defensa campeón de la Champions League con el Liverpool y finalista en la Nations League con Holanda fueron ambos superados por el delantero argentino.

Luka Modric quien accedió al trono en 2018 tuvo que ceder su lugar. ​Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó el premio a The Best masculino y durante su discurso criticó el racismo que ocurrió en la Serie A entre el Atalanta y la Fiorentina.

“Ayer, otra vez, fuimos testigos, en un campeonato de Italia, de un episodio que da vergüenza, lo tengo que decir. Tenemos que decir no al racismo en cualquier forma, en el fútbol o en la sociedad, tenemos que luchar en contra de ello, tenemos que echar el racismo fuera del mundo y la sociedad”, expresó el máximo jerarca de la FIFA.

La mejor jugadora

Por su parte la capitana de Estados Unidos y Campeona del Mundo en Francia 2019 Megan Rapinoe obtuvo el mismo galardón en la categoría femenil.

El The Best a Mejor Jugadora del año por la FIFA fue un reconocimiento merecido luego de que Megan fuera la guía del US Soccer Womens Team en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en territorio francés este año.

La centrocampista ha luchado fuertemente por la igualdad entre el fútbol varonil y femenil.

“No sé qué decir, me siento rara de pasar, quiero agradecer a mi familia, todos mis amigos y familia en Estados Unidos, mi compañera que no pudo llegar hoy, a todos los que me han apoyado a todos los técnicos que e tenido en mi carrera”.

“A mis compañeras que siempre que las he necesitado, ahí han estado, gracias. Como decía Gianni, es un año increíble para el fútbol femenino, los que se han dado cuenta han llegado un poco tarde a la fiesta, la organización de Francia y FIFA han tenido un gran Mundial”, resaltó así el avance que ha tenido el fútbol femenil en el último año y deseó que esto continúe.

Sin traicionar sus ideales, cerró con un mensaje en contra de la xenofobia y el sexismo en el deporte profesional: “Hablando de los temas importantes pero una de las historias que me han inspirado este año fue la de Raheem Sterling por su increíble actuación y como ha peleado contra el racismo o por una simpatizante que se prendió fuego por no poder ir a un partido y a todas las mujeres que están luchando todos los días por el fútbol y luchar contra la xenofobia“.

Finalizó así reviviendo el tema del pago igualitario y asegurando que una mayor audiencia así lo permitirá.

