Son comunes abusos policiacos: migrantes

Varios iban de paso y se quedaron, pero aun así los hostigan. En Celaya particularmente son robados por algunos policías municipales que les quitan sus ingresos producto de pedir limosna

Luz Zárate

Celaya.- Centroamericanos que iban de paso, pero que se quedaron a vivir en Celaya, denunciaron que el caso del hondureño agredido por un policía sólo es uno de muchos, pues es común que los elementos les quiten su dinero y los encarcelen por 36 horas.

Ronnie Edilberto Chirino Martínez aclaró que no todos los policías son malos ni todos son buenos.

“Yo tengo ya 10 años aquí en Celaya. Venía de paso, pero me gustó. Aquí se vive bien, la gente es buena, pero los policías no, esos nos roban y nos quitan el dinero que traemos. No todos son malos, pero tampoco no todos son buenos”, señaló

De 40 años, proveniente de Honduras, platicó que su trabajo es vender paletas de dulce en la calle. Tiene 10 años en Celaya, vive en un hotel y, cuando no consigue el suficiente dinero para pagar el hospedaje, se queda en la Casa del Migrante.

“Yo vendo paletas, otros sólo piden dinero y yo vendo paletitas. No busco trabajo porque soy libre como el viento; no me gusta estar atado a nada, pero no se vale que los policías se aprovechen y abusen de nosotros. Ellos nos ven y nos detienen cuando andamos en los cruceros, nos roban, nos quitan el dinero y encima de todo nos encarcelan”, platicó.

Los migrantes que ya echaron raíces en Celaya, aseguran que los policías incurren en abuso de autoridad, pues los detienen y los remiten a los separos de barandilla, y hay ocasiones que sí son deportados.

“Una vez sí me detuvieron ahí en la esquina y me llevaron los de migración. Se siente bien feo que te deporten, pero regresé y aquí estoy de nuevo, lo que no es justo es que los mismos polis sean los que abusan”, dijo a su vez Carlos Esteban Santos Guzmán.

Van en pos del ‘Sueño americano’

Diariamente pasan por esta ciudad decenas de centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’.

Sin embargo, muchos de ellos no llegan porque son deportados a su país de origen, porque en el camino se topan con policías federales, militares o personal de seguridad ferroviaria que los agrede, intimida o extorsiona, o porque los grupos delictivos los incitan a unirse a delinquir, y en el peor de los casos los secuestran.

Pero ahora les tocó en Celaya ser maltratados por policías preventivos, que dicen los encarcelan sólo por estar pidiendo una moneda en la vía pública. Y en Celaya particularmente son robados por algunos policías municipales que les quitan sus ingresos producto de pedir limosna.

“Los policías vienen y nos piden dinero; eso hacen los más decentes, otros nos roban y nos golpean y nos llevan a la cárcel, ahí nos dejan 36 horas”, dijo Pablo Santos, proveniente de Honduras y quien lleva cinco años en Celaya, pero a la gente le dice que va de paso para obtener una moneda.

Y Nahúm González Maldonado, de nacionalidad hondureña y 29 años de edad, platicó que desde hace dos meses salió de su ciudad natal, y él como todos no saben si llegarán a su destino, pero los mantiene firme la ilusión y la fe de que entrarán a Estados Unidos.

*EZM