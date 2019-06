Solventa UG irregularidades

La Universidad de Guanajuato aseguran que no hay bienes perdidos, sólo no localizados; la contralora general de la universidad descarta que haya responsabilidades de tipo penal o civil

María Espino

Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato aclaró que las irregularidades que detectó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) por un posible daño de más de 37 millones de pesos no corresponden a pérdidas, sino a bienes no identificados y que el problema está en proceso de solucionarlo.

“De los bienes muebles inicialmente observados, ninguno correspondía a bienes adquiridos en la presente administración universitaria 2015-2019. Todos correspondían a los años de entre 1970 y junio de 2015, de los cuales, por ejemplo, algunos de los resguardantes ya han fallecido, otros tantos ya no laboran en la UG, por jubilación”, dijo Adriana de Santiago Álvarez, de Contraloría general de la UG.

Explicó que en diciembre del 2018 se notificó a la UG de dicho resultado emitido por la ASEG, en el que dijo se mencionan las cifras arriba citadas, además se informó la respuesta del recurso de reconsideración en donde se dejó insubsistentes las responsabilidades civiles y penales, también se consideró solventados el universo de bienes no identificados.

“Hay una gran diferencia entre bienes no localizados y bienes no identificados, los no localizados es que no se encuentran en el ámbito de disposición, los no identificados es que están ahí pero no sabes dónde están, entonces hay que desplegar una sinergia institucional, se tuvo que caminar todos los campus, dependencia administrativas profesores y hasta alumnos ubicando bien por bien, este proceso comenzó en el 2007 y está por concluir”, explicó Álvarez.

De Santiago aseguró que se dejan existentes las responsabilidades civiles, penales y se declararon solventadas las observaciones a los bienes no identificados, “lo que falta es que el Congreso del Estado le notifique formalmente a la Universidad de Guanajuato”.

Durante la rueda de prensa, en la que también estuvieron presentes Jorge Romero Hidalgo, secretario de Gestión de la UG y Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, abogado general de a UG, se manifestó que el dictamen aprobado por la ASEG y analizado por el Congreso del estado confirma un buen resultado para la UG, respecto de un procedimiento de auditoría que comenzó en el 2017 y que está por concluir.

Aseguraron que en dicho dictamen también se da por solventada la observación que estimaba no identificados un universo de 6 mil 390 bienes muebles, que fueron determinados en la etapa inicial de este procedimiento de fiscalización, “quedando solamente pendiente de aclarar la situación de ocho bienes inmuebles”.

Dijeron que desde el inicio de la actual administración se detectó que no había un buen control del registro de bienes, pero que con ayuda de las nuevas tecnologías han podido hacer más eficientes los procesos para el control patrimonial, esto como parte del Programa de Mejora a la Gestión.