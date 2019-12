Solo un alumno de la UG fue arrestado, ya fue liberado: Héctor Corona

El Secretario de Ayuntamiento confirmó la detención de un miembro de la comunidad estudiantil, pero aseguró que esto se debió a una discusión con elementos frente templo de la Basílica

María Espino

Guanajuato.- Secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León, confirmó el arresto solamente de un miembro de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, alumno de la carrera de Letras Españolas.

Explicó que de acuerdo a las declaraciones vertidas por los policías que detuvieron al joven, este fue asegurado por discutir con ellos y por resistirse al arresto y fue trasladado y remitido a Barandilla en donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Corona detalló que como a la media noche, tras la detención un grupo de estudiantes llegó a Presidencia municipal, en donde aún se encontraba él y luego de escuchar a los jóvenes los acompaño hasta Barandilla en donde ellos identificaron a su compañero. Luego de que se hicieron los trámites correspondientes lo dejaron en libertad y se integraron nuevamente al grupo de manifestantes qué acampan afuera del edificio central de la UG.

Además precisó que la detención no fue en la zona de campamento estudiantil, si no en frente del templo de la Basílica. Además dijo no saber el motivo qué propició la discusión entre el joven y los policías.

Buscaba a su hijo

El funcionario también comentó que una señora lo buscó para pedirle ayuda ya qué no encontraba a su hijo qué también estaba en la manifestación por lo que aseguró que revisó en Barandilla para ver si habían llevado a alguien con los datos que les proporcionó la señora, pero fue negativo.

Dijo que horas más tarde la señora, de quien por seguridad no proporcionó datos, se comunicó con él informando qué su hijo ya había aparecido.

Acceden a cerrar el bar ‘El Tapatío’ para dar seguridad

Sobre la queja de los jóvenes qué dijeron haber sido agredidos por un hombre ebrio qué salió del bar ‘El Tapatío’, Héctor Corona narró que él personalmente en compañía de personal de Fiscalización y de Protección Civil, además de policía preventiva y lograron la detención de uno de los hombres que molestaron a los muchachos a quien trasladaron a la dirección de seguridad ciudadana por faltas administrativas.

Corona comentó que para prevenir que se suscitara otro percance hablaron con los encargados de dicho bar para ver la posibilidad de que cerrarán y dijo que de manera prácticamente voluntaria accedieron a cerrar el lugar y cooperar con la seguridad y el orden en la zona y en favor de la comunidad estudiantil.

Respecto al video

Respecto a la queja de una joven qué grabó y público un video siguiendo a una patrulla donde, presuntamente, iba detenido su novio bajo el cargo de faltas a la moral el vía pública y ella lo negaba, Héctor Corona dijo desconocer el caso y que hasta el medio día de este domingo nadie le ha informado qué exista esta denuncia.

Finalmente el Secretario de Ayuntamiento capitalino dijo que la vigilancia se mantendrá de manera permanente todo el tiempo que dure el paro estudiantil y que las corporaciones de seguridad y salvamento municipal tienen la instrucción de resguardar y garantizar la integridad de los jóvenes y la paz social.

