Sólo tres municipios tienen atlas de riesgos

León, Irapuato y San Miguel de Allende, los únicos que cumplen, informa el director del Ciatec a legisladores

Catalina Reyes

Guanajuato.- Los municipios de León, Irapuato y San Miguel de Allende son los únicos en todo el estado que sí tienen atlas de riesgos, informó Ricardo Guerra Sánchez, director del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec) de León ante los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Transportes del Congreso.

Pues dijo que demás municipios dicen que no tienen dinero para hacerlo. “Es difícil el contacto con los municipios, hemos ido a buscarlos y nos dicen: ‘no tenemos dinero”.

Publicidad

Alejandra Rivera, investigadora del Ciatec, agregó que elaborar un atlas de riesgos cuesta alrededor de 2 millones 500 mil pesos.

“No es si quieren o no”

En entrevista posterior, agregó que otra razón para no tener este documento es la voluntad. “No sólo es el dinero, como dijo el diputado Isidoro Bazaldúa, lo tienen que hacer, no es si quieren o no. Sin embargo, no hay una disposición, es cuestión de voluntad”.

También admitió que es falta de comunicación, pues en ocasiones en Ciatec entra en comunicación con los municipios para ofrecerles la confección del atlas pero luego ya no le dan seguimiento a esta propuesta.

Rivera recordó que la Ley General de Protección Civil y la Ley de Asentamientos Humanos, esta última apenas aprobada este año a nivel federal, son las que obligan a los municipios a elaborar sus atlas de riesgos.

Ricardo Guerra dijo que el fin de los mismos es emitir recomendaciones sobre los lugares en los que se debe construir, es decir, darles a los municipios instrumentos de planeación. Comentó que están elaborando el atlas actualizado de León, que entregarán al Implan, dependencia que se los encargó.

En su presentación ante los diputados, ambos refirieron que existen varios tipos de riesgos: geológicos, hidrológicos, ambientales, químicos y socio organizativos. Los últimos se refieren a la realización de eventos masivos deportivos o de entretenimiento.

El diputado Isidoro Bazaldúa consideró que es importante que los municipios tengan sus atlas de riesgos. “Este Congreso se compromete a colaborar en que todos los municipios tengan sus atlas de riesgos”, expresó durante la sesión de la comisión.

MEJZ*