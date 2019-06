Sólo si lo exige el pueblo, consultaría juicio a expresidentes: AMLO

Al ser cuestionado sobre la desaparición de expedientes de corrupción de Vicente Fox Quesada, refrendó su postura de apostar hacia la verdadera transformación y no anclarse en el pasado

México.- “Si es indispensable se hace, pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos ver hacia adelante, solo que sea mucha la exigencia de la gente”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes mexicanos por corrupción.

Al ser cuestionado sobre la desaparición de expedientes de corrupción de Vicente Fox Quesada en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, refrendó su postura de apostar hacia la verdadera transformación y no a lo espectacular, “tal vez sería más fácil y hasta popular, pero sentimos que lo mejor es sentar las bases para que no se repitan actos de corrupción”, expresó, agregando que no cree que una demanda de este tipo esté en interés de los mexicanos.

El mandatario federal, agregó que ante el debate que se ha generado sobre este tema él apuesta a ir hacia adelante, “pero en la democracia valemos lo mismo, tenemos la misma autoridad y valemos todos los ciudadanos”, por lo que si hay una demanda ciudadana, “votaría por pensar en el futuro y gobernar con el ejemplo de honestidad, que me juzguen a mí”

“Imagínense: cuántos expertos, ahora que están de moda, apoyaron el modelo neoliberal y hasta ahora no he escuchado de esos defensores una manifestación de disculpa”, subrayó. Pero también recordó que “sería sólo el punto de vista del Presidente y en la democracia valemos lo mismo. Tenemos la misma autoridad y valemos lo mismo todos los ciudadanos”, por lo que apoyaría si fuera una decisión de todo el país.

