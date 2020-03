Solo nueve de cada 100 autos realizan verificación vehicular

Fernando Velázquez

León.- Durante el primer bimestre del año, apenas 9 de cada 100 automovilistas han realizado la verificación vehicular, siendo Cuerámaro, Villagrán y Cortazar los que registran un mayor porcentaje de cumplimiento, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).

Lo anterior significa que de los poco más de 1 millón 148 mil vehículos particulares registrados en el estado, apenas poco más de 103 mil están han cumplido con este trámite en el 2020. Los municipios que presentan un menor avance son Jerécuaro (2.8 por ciento), Yuriria (3 por ciento) y San Luis de la Paz (3.3 por ciento).

En el caso del corredor industrial, Irapuato es el que refleja mejores números, con 16 por ciento; seguido por Celaya, con 11 por ciento; León, 9 por ciento; Guanajuato capital, 8.7 por ciento; Salamanca, 8.6 por ciento, y Silao, con 5.5, por ciento.

En el segundo semestre del 2019, el porcentaje de verificación en el estado fue de apenas 31.35 por ciento. Los más cumplidos fueron Villagrán (68 por ciento), Cuerámaro (64 por ciento) y Cortazar (63 por ciento), y los de menor cumplimiento, Jerécuaro (8 por ciento), Huanímaro (9 por ciento) y Pénjamo (11 por ciento).

Al respecto, el director de Gestión de la Calidad del Aire de la SMAOT, Carlos Ávila Plascencia, señaló que, de acuerdo con estudios de percepción que la dependencia ha hecho, no es el factor económico el principal obstáculo el bajo porcentaje de verificación, sino el desconocimiento de su importancia y de las fechas en las que hay que realizar el trámite.

Por lo anterior, indicó que ya se preparan campañas de concientización, enfocadas primordialmente a los daños que ocasiona a la salud el no verificar.

“Un vehículo en mal estado contribuye de manera muy significativa a este tema, de hecho, en algunos estudios se ha mostrado que quien está expuesto en mayor medida es el que va en ese vehículo que no está en buenas condiciones, porque luego no está bien sellado y demás, pero bueno, es algo que no conocemos, entonces estas campañas de difusión van orientadas a ello”, dijo.

