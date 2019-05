Sólo hay 120 denuncias por venta de ‘aire’

El presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León declaró que es porque no hay agua suficiente en las tuberías de León y aseguró que el servicio de la dependencia es eficiente

Jessica de la Cruz

León.- Después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) diera a conocer que tienen cientos de denuncias contra SAPAL por la venta de aire, el presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Jorge Ramírez señaló que sólo existen 120, pero aunado a esto también declaró, que es porque no hay agua suficiente en las tuberías de León.

“Hoy no tenemos agua suficiente, hoy es evidente y sería negar que dijéramos que en todas nuestras tuberías están llenas todo el tiempo, todos los días, eso no sucede, no lo es, no es cierto. Y estamos tratando de buscar que le abras a la llave y tengas agua suficiente”, añadió el presidente.

Con respecto a las 120 demandas que se tienen por parte de la Profeco, el presidente expuso que estás se interpusieron en un tiempo aproximado de 15 meses y que en ese mismo periodo de tiempo, ya no recibieron denuncias o quejas, es decir, que aparentemente el servicio de SAPAL es eficiente en un 99.9%.