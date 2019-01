Sólo funcionan 20 unidades de limpia en la capital

Aunque en la pasado administración se adquirieron 30 vehículos, debido al mal trato 10 han dejado de funcionar debido a que se encuentran dañadas

José Luis Ramírez

Guanajuato.- De las 30 unidades para la recolección de los residuos sólidos que se adquirieron en la pasada administración, sólo funcionan 20 debido a que el personal no cuidó las unidades, así lo declaró el director de Servicios Públicos Municipales, Carlos Morán.

Señaló que también las unidades que se compraron en el 2016 y 2017 están averiadas o dañadas, por lo que se encuentran en talleres particulares como Baez y el ‘Güero’.

“Se compraron 30 pero las descuidaron mucho, nunca se hizo lo necesario para que el personal de limpia sindicalizado no maltratara las unidades, si esos camiones hubieran operado como debe de ser, tendríamos mínimo 30 en servicio”, señaló el funcionario municipal.

El director de Servicios Públicos Municipales aseguró que nunca existió un proyecto de reciclado, pues fue sólo una idea con buenas intenciones de parte de algunos sectores sociales.

“Lo del reciclaje es algo que empezaron a hacer ciertos grupos, pero no es cierto, si Guanajuato estaba hecho un basurero, cómo me pueden reclamar de la separación de los desechos, eso no es cierto”, señaló el funcionario.

