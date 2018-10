Sólo exalcalde cree que su municipio es mágico

Cronista y habitantes lo desmienten; Francisco Sauza Vega asegura que los sitios arqueológicos están destruidos. Los habitantes comentan que las desapariciones son la única magia

Catalina Reyes / Luz Zárate

Apaseo el Alto / Guanajuato.- El diputado local, Jaime Hernández Centeno, propuso durante la sesión de Turismo del Congreso, que se haga una invitación a todos los alcaldes y alcaldesas del estado que deseen que sus respectivos municipios sean declarados Pueblos Mágicos a que inicien los trámites con ese fin, “para que Guanajuato sea un Estado Mágico”.

El dos veces expresidente municipal de Apaseo el Alto, consideró en especial que ese municipio tiene los atractivos turísticos e históricos suficientes para ser declarado Pueblo Mágico.

En entrevista posterior, detalló que los sitios que justificarían que ese municipio obtenga dicha denominación son las pirámides otomíes, “hay muchos cascos de haciendas”, empedrado rústico y tumbas de Cristeros famosos como ‘Chucho el Roto’ y ‘El Pecheras’, que eran considerados bandidos en esa época.

Recordó que en la segunda ocasión que fue presidente municipal, de 2012 a 2015, se acercó a diputados federales para gestionar la declaratoria de Pueblo Mágico para el municipio que gobernaba.

“Pero estaba yo huerfanito, era el único alcalde de Movimiento Ciudadano” y por eso no tuvo eco su petición. También llevó al entonces secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, a visitar el poblado, quien le dijo que “el INAH es el principal obstáculo para esto”.

Hernández Centeno comentó que los cascos de hacienda han sido saqueados, pues ladrones buscando los tesoros escondidos de los Cristeros, han hecho huecos en las paredes de las mismas y han robado piedras de los molinos.

Ya nada es original

El cronista de Apaseo el Alto, Francisco Sauza Vega, aseguró que el municipio no puede ser propuesto como Pueblo Mágico, pues se ha perdido la arquitectura original del municipio, sus sitios arqueológicos están destruidos, saqueados, en el olvido y sin mantenimiento, y los cascos de las haciendas están en mal estado y algunos son propiedad privada.

El cronista señaló que desde hace varias administraciones ha existido la propuesta pero no ha progresado por las malas condiciones en que está la infraestructura de los sitios que se presume pueden ser históricos o arqueológicos. Lo más destacable –dijo- es el Templo Sagrado Corazón de Jesús que está ubicado en el jardín principal pero fuera de ahí las zonas arqueológicas han sido saqueadas.

“La arquitectura tradicional desapareció, no hay ni la mínima de arquitectura original, aquí las casitas eran de adobe con su tejado y de eso ya no hay nada, desaparecieron sus barrios y sus calles empedradas, se pavimentó encima de las piedras y algo tan típico como son las áreas verdes toda la zona arbolada desapareció con la zona urbana. Las casonas antiguas también ya no existen, a pesar de que hay un reglamento donde se catalogan los edificios antiguos no se respetan y a esos edificios se les ha metido mano”, señaló el cronista.

Francisco Sauza, dijo que hace falta una normatividad que obligue a los habitantes a que se respete el desarrollo urbano e imagen del municipio, pero no existe y además ni siquiera se ha implementado.

Además de que el municipio se caracteriza porque hay basura por doquier, las calles lucen con bolsas de basura y ni siquiera se cuenta con infraestructura que avale la petición, señaló el historiador.