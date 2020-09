Solo el 8% de personas que tuvieron Covid han desarrollado anticuerpos suficientes

Fernando Velázquez

Guanajuato.- En Guanajuato son muy pocas las personas que, a pesar de haber contraído la covid-19, desarrollan anticuerpos que inhiban volver a contagiarse de la enfermedad, según los resultados preliminares de una investigación que lleva a cabo la Secretaría de Salud en el estado.

Según informó Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia, se han aplicado pruebas serológicas a cerca de 6 mil personas que contrajeron el nuevo coronavirus y lograron recuperarse, con la finalidad de medir la cantidad de anticuerpos que desarrollaron.

Sin embargo, solo el 8 por ciento de ellos -480 aproximadamente- sí generaron anticuerpos para lograr cierta inmunidad a la covid-19, pero en estos casos, luego de dos meses, comenzaron a disminuir.

El 92 por ciento restante no desarrolló anticuerpos suficientes, por lo que podrían volver a contraer la enfermedad, advirtió Daniel Díaz.

“Aunque hayan resultado positivos aquí hay que pedirle a estas personas que no se confíen, que no piensen que quizás ya no les va a dar coronavirus porque los anticuerpos que desarrollan son muy poquitos (…), no hay garantía de que ya no se vayan a poder enfermar”, dijo en conferencia de prensa.

