Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Alrededor de 300 prestadores de servicio Airbnb, que representan el 20% de los más de mil 500 que se encuentran en San Miguel de Allende, han pagado al municipio los 10 mil pesos anuales para poder operar y se han registrado en el padrón establecido en la Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales, pero esto está lejos del éxito que se requiere, en virtud de que no se tiene registros en otros municipios, reconoció el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Alle.

Mencionó que, derivado de la pandemia, no se ha firmado el convenio entre la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para contar con el padrón de los que están dados de alta en diversas plataformas digitales de hospedaje, a fin de poderles cobrar el impuesto de hospedaje para lograr un ‘piso parejo’ con los hoteleros en la entidad.

“En eso hemos estado atorados porque debido al tema de la pandemia, este año apenas estamos regularizando, apenas estamos empezando a retomar estos temas, se tienen que hacer reuniones presenciales, se tienen que hacer acuerdos, firmas de convenios, entonces estamos retomando el tema para hacer un acuerdo entre el gobierno del Estado con las plataformas digitales, ese es el primer paso, y el segundo paso es que estén registrados en el padrón estatal todos los que están en estas plataformas”.

Por ello dijo, la ley aprobada en la presente legislatura no se ha puesto en operación como se hubiese querido.

Reiteró que en San Miguel de Allende es el único municipio en donde hasta el momento se han estado registrado prestadores de este servicio; y es que recordó que en el Congreso del Estado aprobó en la Ley de Ingresos de dicho municipio que las plataformas digitales deben pagar 10 mil pesos anuales para que puedan obtener el permiso para operar.

“El único que ha estado regulando este tema ha sido San Miguel de Allende, pero no ha sido con el éxito que se requiere, porque no hemos llegado a un convenio general del Estado con la Secretaría de Finanzas (…) en San Miguel de Allende ha avanzado en un 20% nada más, los demás municipios no tengo conocimiento que hayan hecho algún avance; en San Miguel de Allende hay alrededor de 2 mil 500 cuartos y de acuerdo con la Asociación de Hoteles de San Miguel hay alrededor de mil 500 puntos de venta Airbnb”.

Finalmente, el también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social aseguró que en lo que resta de la legislatura se trabajará por sacar dicho convenio, al cual se le dará seguimiento en la próxima legislativa de la que también será integrante al haber logrado la elección consecutiva, “no hemos quitado el dedo del renglón”.