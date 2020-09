Gilberto Navarro

Guanajuato.- Los esfuerzos en materia de seguridad del municipio solamente serán para cuidar a “ciudadanos de bien” y “a los malandros que se los lleve el tren”.

Así lo señaló el Alcalde Alejandro Navarro, al referirse a los hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en la capital, el ultimo este martes por la tarde, cuando se encontró un hombre sin vida y con huellas de violencia en el camino a la comunidad de El Tejaban.

Alejandro Navarro sostuvo que la violencia no es exclusiva de los municipios del Corredor Industrial pues la capital al ser una ciudad con un clima económico estable se vuelve interesante para las bandas de crimen organizado y aseguró que las víctimas de los ataques que han ocurrido en el municipio se dedicaban a actividades ilegales.

En ese sentido, el edil sostuvo que “la gente que ha perdido la vida y que de una u otra manera ha sufrido violencia, ellos también estaban inmersos en la violencia, de alguna manera, venden, trafican esconden o se dedican a hacer el mal”.

Añadió que todos los recursos y esfuerzos de la administración en materia de seguridad son para los ciudadanos de bien y que las personas que se dediquen a actividades ilegales tienen que cuidarse solos.

“Alejandro Navarro, Samuel Ugalde, la Secretaria de Seguridad, el Ayuntamiento, cuida y protege a los ciudadanos que se portan bien, que son decentes, que pagan sus impuestos, a los que son malandros a los que venden droga, que andan haciendo fregaderas, esos que se defiendan solos, no tienen la capacidad, para defenderse por eso acaban muertos”.

Afirmó que tanto el hombre que encontraron sin vida en el Tejaban, como la joven que asesinaron la semana pasada en Gavilanes: “eran malandros y no por eso se tienen que morir, pero no voy a destinar presupuesto ni personal a defender a malandros”.

Sostuvo que cuando la violencia alcance a un ciudadano “decente y normal”, ese día dirá que ha fallado en la seguridad, pero mientras sigan siendo “malandros y tiradores que se los lleve el tren”.

Respecto a la prevención tanto de conductas delictivas como de adicciones, aseguró que están trabajando en programas de prevención, pero llamó a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos para evitar que caigan en conductas nocivas.

“ No me echo para atrás ni mucho menos, pero también ocupamos familias fuertes y solidas en la capital del estado, y eso va a pasar si nosotros trabajamos como gobierno y generamos las condiciones, pero más del 50 por ciento es de la familia, más vale un cinto o un carajazo a tiempo con los niños o los jóvenes, para saber que están haciendo, como decía un ex gobernador”

