Gilberto Navarro

Guanajuato.- El 80 por ciento de los bares y cantinas de la capital, no aguantarían un nuevo cierre por semáforo rojo y se irían a la quiebra, dejando sin empleos a cientos de trabajadores.

Así lo dio a conocer el líder de la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato capital, Enrique Nieto Acevedo, al referirse a las declaraciones del Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien informó que, a partir del próximo lunes, todos los bares, cantinas y centros nocturnos deberán cerrar, al durante las dos últimas semanas del año, para prevenir contagios de coronavirus.

Nieto Acevedo, sostuvo que un nuevo cierre de actividades para el gremio sería un impacto muy grande, que traería grandes pérdidas económicas y de empleo, ya que la mayoría no soportarían los gastos fijos sin producir ingresos y los llevaría a cerrar definitivamente.

“Si no queda de otra más que cerrar ¿Cuántos regresaremos? un 20 por ciento, un 30, depende del tiempo que dura, se perderían miles de empleos a nivel estatal”.

Explicó que los dueños de bares, apenas estaban comenzando a recuperarse del golpe que representaron los meses de cierre, en los que tuvieron que pagar sueldos, impuestos, rentas y otros gastos fijos, sin contar que, quienes fueron beneficiados con créditos de Fondos Guanajuato, tienen que empezar a pagarlos en febrero.

El representante empresarial, afirmó que buscarán que la Secretaría de Salud, les permita trabajar a quienes tienen permiso de restaurante bar, tomando todas las medidas de salubridad, las cuales han venido acatando.

En este sentido, afirmó que las autoridades deberían optar por cerrar los establecimientos que no las han cumplido y a los que si, dejarlos trabajar.

“Se me hace una injusticia total cerrarnos, claro que la salud es primero, pero porque no lo ven en los hoteles, en otros gremios, todo se va a bares y cantinas, los tranvías turísticos pasan llenos, no tienen sana distancia, nos le vamos a poner al tú por tú con el Secretario, porque no ve los tianguis, los mercados, todo es a bares y cantinas”.

LC