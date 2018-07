Solicitud de deuda sigue estancada en el Congreso

Después de tres meses no se ha analizado ni mucho menos aprobado en la Comisión de Hacienda, parte del retraso se debió a las licencias que se tomó la presidenta de la comisión para estar en su campaña electoral

Catalina Reyes

Guanajuato.- Este jueves se cumplieron tres meses de que llegó al Congreso la solicitud de endeudamiento de la capital por 150 mdp para construir un estacionamiento en la Ex-Estación del Ferrocarril y no se ha analizado ni mucho menos aprobado en la Comisión de Hacienda.

Parte del retraso se debió a que la presidenta original de dicha comisión, Elvira Paniagua Rodríguez, se ausentó con licencia dos meses, mayo y junio, para hacer su campaña como candidata a la alcaldía de Celaya y apenas regresó el 2 de julio.

Y después, la presidenta suplente, Angélica Casillas Martínez, también pidió licencia al cargo a partir del 22 de junio para irse de directora de SAPAL en León.

Por dichos cambios, durante todo julio no ha habido sesión de la Comisión de Hacienda. De hecho, la última sesión fue el 13 de junio, hace más de un mes.

Eso, aunado a que desde el 31 de octubre de 2017 se había aprobado en el Ayuntamiento la petición de contratar el crédito, a la fecha han transcurrido siete meses sin que se haya concretado ningún trámite, ni por parte de los diputados ni de la Presidencia municipal, para conseguir ese dinero.

La solicitud fue presentada el 19 de abril ante la Legislatura, firmado por el alcalde Edgar Castro, y quien en su oficio recordó que la petición de endeudamiento había sido aprobada por el Ayuntamiento en la fecha referida.

El expediente fue turnado a la Comisión de Hacienda del Congreso, que hasta la fecha no ha sesionado en estos tres meses.

El 21 de junio, la entonces presidenta de esa comisión, la diputada Angélica Casillas Martínez, informó a correo que entre los documentos enviados por el Ayuntamiento de Guanajuato faltaba el expediente técnico del estacionamiento y la tarifa que tendría el estacionamiento que se pensaba construir en la Ex-Estación del Ferrocarril.

“Comenté yo con la Unidad de las Finanzas Públicas, porque esto hay que hacérselo del conocimiento al propio Ayuntamiento para que ellos cumplan con los requerimientos y le demos continuidad al análisis”, señaló.

Pero no había solicitado dicho acercamiento porque ella tenía poco tiempo de haberse hecho cargo de la presidencia de la Comisión de Hacienda, pues asumió ese cargo en lugar de la diputada Elvira Paniagua.

“(…), tendrá que haber un acercamiento formal entre la Unidad de Finanzas, la Comisión de Hacienda con el Municipio para formalizar los pendientes que pudiera haber”. Pero ese acercamiento no se realizó porque el 22 de junio, Angélica Casillas dejó el Congreso para irse a dirigir SAPAL y Elvira Paniagua regresó hasta el 2 de julio.

Sin fecha para analizar

Entrevistada sobre la razón del retraso en el análisis de esta solicitud de crédito, Paniagua Rodríguez expresó: “Nosotros vamos agendando los asuntos y ahorita retomaré el tema, porque también estaba de licencia. No te puedo contestar, lo que te puedo decir es que se tratará cuando sesione la comisión”.

Al cuestionarle por qué no hubo sesiones de Hacienda durante este mes, Elvira Paniagua respondió “tenemos nuestra agenda de comisiones. La solicitud de endeudamiento requiere un análisis técnico.

Interrogada sobre lo declarado por el diputado Alejandro Navarro de que esa petición de autorización para contratar el crédito por 150 millones de pesos será archivada, Elvira Paniagua aclaró: “Yo soy la presidenta de la comisión. El diputado dio una declaración a título personal, yo no asumo lo que él declaró. Y yo no decido, decide la comisión a través del dictamen. Él (Alejandro Navarro) no está por encima de la comisión”, aseveró.

