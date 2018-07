Solicitarán 300 mil pesos para terminar con rehabilitación del Museo de las momias

Espera culminar con los trabajos para antes de que termine la actual administración; promotores solicitan se implementen nuevos accesos para personas con alguna discapacidad

María Espino

Guanajuato.- Integrantes de la Comisión de Momias del Ayuntamiento solicitarán a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 300 mil pesos para que antes de que concluya la actual administración se realice la tercera parte de la rehabilitación del Museo de las Momias de Guanajuato, el cual consiste en pintar las vitrinas que aún faltan.

La presidenta de dicha comisión, la regidora del PRD Silvia Rocha Miranda, dio a conocer la petición luego de un recorrido que hicieron por las instalaciones de este museo, además mencionó que actualmente este histórico recinto presenta una gran mejoría en su imagen gracias a la rehabilitación que se ha hecho en baños, área de taquilla, museografía, iluminación y el agregado de 5 momias más.

Silvia Rocha dijo que buscarán que se apruebe el uso de los 300 mil pesos lo antes posible para que al cierre de esta administración la tercera etapa esté terminada y entregar el Museo de las Momias de Guanajuato en buenas condiciones a la siguiente gestión municipal.

La funcionaria reconoció que desde hace unos meses se ha mejorado la manera en como se ha llevado la administración, coordinación de trabajo y la planeación de las mejoras, lo cual dijo se ha reflejado en los resultados que se aprecian a la entrada a este recinto: iluminación, vitrinas renovadas y limpias; museografía, proyección de video informativo en la entrada, adecuación taquillas, aunque aún falta de concluir esto último pero ya hay gran avance, además de la rehabilitación de baños.

Promotores turísticos que trabajan a las afueras del Museo de las Momias de Guanajuato hicieron un llamado a las autoridades municipales para que en las escaleras que conectan de la calle al museo, pasando a un costado del panteón Santa Paula, habiliten una rampa que facilite el acceso de los visitantes que llegan y que debido a algún impedimento físico tiene que usar muletas, sillas de ruedas o carriola, pues mencionaron que es muy difícil bajar y esos escalones son peligrosos para la gente en estas condiciones físicas.

Comentaron que a ellos les ha tocado ayudar a que la gente baje, incluso cargándolos para que no se vayan a caer, pues el riesgo que implica bajar esas escaleras si es alto, dijeron que también han apoyado a que algunas personas con dificultad para caminar o gente de la tercera edad, suban los escalones, ya que se les complica apoyarse porque no hay “pasamanos” de donde se sostengan y algunas personas han estado punto de caer.

Correo estuvo en el lugar y se pudo abrevar el momento justo cuando unas personas que llevaban un bebé en una carriola, con un podo de dificultad, tuvieron que levantarla entre dos personas para poder descender hasta la entrada del Museo.

Sin avances para recuperar dinero por ‘las momias viajeras’

A 5 años de que el empresario Manuel Hernández Berlín adquirió una deuda de 1 millón 20 mil dólares con el municipio de Guanajuato por concepto del pago por los derechos de la exhibición de las 36 momias (momias viajeras) que tuvo en comodato por cuatro años y que expuso en museos de Estados Unidos, a la fecha no hay avances en la recuperación del dinero, ya que aunque la sentencia salió a favor del municipio no se ha podido hacer efectiva por que el deudor no tiene bienes con que saldar el compromiso, por lo que el problema se heredará al próximo gobierno municipal.

Lo anterior lo manifestó el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, además recordó que el asunto fue litigado en Yucatán por lo que habrá que ver con la Procuraduría de allá el estado que guarda el asunto, comentó que el que lleva el asunto en el municipio es el director jurídico Ángel Araujo, quien hasta la fecha no ha informado si el tema ha evolucionado.

Izaguirre comentó que no todo está perdido pues mencionó que mientras no prescriba la sentencia, el municipio puede recurrir a las opciones posibles que existan para recuperar el adeudo, mencionó que el plazo es de 10 años y que ya han pasado casi 6 sin que el asunto se haya podido resolver.

Por su parte el regidor priista Gabino Carbajo Zúñiga dijo que lamentablemente no se ha podido cobrar el dinero que el empresario adeuda al municipio porque cuando fue emplazado a juicio para que pagara el adeudo se declaró en bancarrota y que los inmuebles que tenía los pasó a nombre de su esposa y aunque esta acción entraña un fraude en perjuicio de los acreedores, no hay manera de cobrarle.