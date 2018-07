Solicitará Gobierno Estatal Declaratoria de Emergencias por Desastre Natural

El gobernador del estado afirma que antes de poder solicitar el apoyo se tiene que hacer una evaluación de los daños, esto luego de que se aprobara la Declaratoria de Emergencia en cinco municipios

Luz Zárate

Celaya.- Una vez que se evalúen los daños que sufrieron cinco municipios del Estado producto del desfogue de la Presa Allende y las precipitaciones pluviales que se presentaron en días pasados, y que el Gobierno Estatal solicitó la Declaratoria de Emergencia por Lluvias, ahora se solicitará la Declaratoria de Emergencias por Desastre Natural.

La intención es que con la Declaratoria de Emergencias por Desastre Natural, se otorguen recursos a Guanajuato para reconstruir casas y caminos en los municipios afectados. Por el momento se apoyará a las personas para que tengan sus muebles más básicos, declaró el Gobernador Miguel Márquez Márquez.

“Ayer ya estuvo la Declaratoria de Emergencia autorizada, ya se publicó son cinco municipios: Celaya, Villagrán, Comonfort, Abasolo, Apaseo el Grande. Esos son los primeros recursos que llegan para cuestión de limpieza, de alimentación etc. Ya después viene la declaratoria de zona de desastre que es donde se interviene para hacer la evaluación de daños”.

La Declaratoria de Desastre se solicitará a la Secretaría de Gobernación, y se recurre a ésta cuando ha ocurrido un fenómeno natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal, todo de acuerdo a lo que determinan las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Sólo solicitándola se puede acceder a servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos ingresos como a la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal.

“Una vez que se declare la zona de desastre es donde entra el tema de vivienda, ahí les vamos a ayudar. (La Declaratoria de Emergencia por Lluvias) es para aquellos que van a necesitar lo más inmediato, que si la estufa, el refrigerador, los colchones, etc.”, señaló.

Respecto a las dudas que tienen los afectados, de si realmente los van a apoyar porque en las pasadas inundaciones ocurridas en el 2003, el Gobierno estatal –aseguran- sólo les dieron 200 pesos y un trapeador, el Gobernador dijo que “él no estuvo en ese momento”.

Márquez no quiso decir si hay responsables de las inundaciones

El Gobernador prefirió no opinar sobre si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue la entidad responsable de las inundaciones y lo que pidieron los habitantes de la Luz y el Cuije que solicitaron que ya no llegara más agua a sus viviendas insistió en que “él no es Dios”.

“No es un tema de meter grilla, el tema es que me piden que esté regulando lo que es la cortina y el desfogue de la presa y les digo es que esa no es mi responsabilidad, no tengo atribuciones, esa es una decisión técnico que le pertenece a Conagua, para que quede muy claro luego se hacen grillas donde no debe de hacerse. Por eso les decía no me toca, tampoco soy Dios para estar regulando el cielo, eso no me toca, lo que sí hacemos es que estamos para ayudarles y hacerles las labores de contención”, afirmó.