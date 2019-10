Solicitan seguridad en Feria del alfeñique

Esta festividad previa al Día de Muertos tiene más de 50 años de tradición en la ciudad, este año participarán 81 expositores más otros comerciantes independientes

Luz Zárate

Celaya.- A unos días de que comience la tradicional Feria del Alfeñique, en el Parque Morelos, los vecinos de la zona solicitaron a las autoridades municipales que se cuente con suficiente vigilancia, que haya operativos viales para evitar congestionamiento vehicular en el primer cuadro de la ciudad y que se cuiden las áreas verdes que fueron concluidas hace unos meses pero que aún no se inauguran.

“Hace unos años pedíamos que cuidaran que no abrieran los coches, que no hubiera asaltos, este año la situación está más peligrosa, los robos son más violentos y la gente tiene miedo, por eso pedimos que haya suficiente vigilancia para los que vienen a comprar, los que venden y los que vivimos por aquí”, dijo Martha Cásares.

El líder de la Unión de Comerciantes, Carlos Palacios de la Cruz, informó que la Feria del Alfeñique está prácticamente lista pues la inauguración está programada para el 12 de octubre, en ésta se espera dar una mejor atención a los clientes.

La tradicional feria iniciará el próximo 12 de octubre y participarán 81 expositores de esta organización, más otro tanto de diferentes uniones y comerciantes independientes, quienes se instalarán el 8 y 9 de octubre.

“Esperamos que haya seguridad para que la gente acuda a comprar con tranquilidad, uno de los problemas de cada año es que no hay lugares públicos de estacionarse y la gente prefieren ir a los centros comerciales, le pedimos a la gente que se estacione en algunas calles aledañas pero para eso también necesitamos que haya presencia de policías para que no se vayan a robar los coches o no los vayan a abrir”, señaló Rosa Novoa.

Esta festividad previa al Día de Muertos tiene más de 50 años de tradición en la ciudad.

