Solicitan saneamiento del Río Temascatío

Denuncian vecinos abandono de las autoridades medioambientales; en la zona se aprecia la falta de limpieza del cauce y agua estancada

Cuca Domínguez

Salamanca.- Los integrantes del movimiento para preservar el río Temascatío pidieron las autoridades que se retomen las acciones para el saneamiento de éste, luego de que persiste la contaminación por aguas que descargan sin tratar empresas de la Zona Industrial del municipio de Irapuato.

Se olvidan de la limpieza

Manuel Prieto, exdelegado de la comunidad de El Cajón y líder del río Temascatío, dijo que ‘como por arte de magia’ se han quedado en el olvido las acciones de limpieza del cauce, pues las autoridades responsables de medio ambiente y las personas causantes de la contaminación del río se han desentendido del problema.

“Desde que comenzó el movimiento hubo compromiso que se iba a sanear y desde hace cinco o seis años el río Temascatío y los encargados de estos temas se han olvidado, mientras los vecinos de las comunidades por donde pasa este río, siguen siendo afectados y han registrado problemas por el tema de la salud por la contaminación que existe”, indicó Manuel Prieto.

Retomar compromisos

El exdelegado mencionó que considera que es momento de que se retomen las acciones con programas concretos “porque las reuniones y acuerdos que se tuvieron incluso con las empresas Lala y Danone, se comprometieron a construir sus plantas tratadoras de agua y fue un acuerdo firmado, pero no han cumplido, ni han hecho nada para resolver la contaminación que persiste”, dijo.

Sin avances en diez años

Prieto destacó que “hoy se puede ver en el río el mismo ‘mugrero’ de hace diez años; el agua sigue igual de contaminada y como ya se robaron la reja de fierro, ahora el tubo está tapado y el agua se desborda. Hace falta que el CMAPAS atienda a su compromiso con el saneamiento”, señaló el líder del movimiento en pro de la conservación del cauce.

El señor Manuel Prieto declaró: “Los actuales gobernantes del estado parece que están ciegos o no les dijeron del tema,”, criticó.

Añadió que “el titular de la Conagua no sabe o no quiere saber o no sabemos qué está pasando, pero aquí todos los encargados de medio ambiente, han dejado este problema sin atender, sólo están para cobrar, yo creo”, precisó el ex delegado.

inundan fétidos aromas

Correo realizó un recorrido por las inmediaciones del río Temascatío y pudo constatar que en el lugar se puede observar que corre agua contaminada, misma que se encharca.

El líquido estancado despide olores fétidos y además se puede observar que la maleza en las orillas del cauce ha crecido sin que intervengan las autoridades municipales, estatales o federales correspondientes, por lo tanto nadie le ha dado mantenimiento a este cauce en años.

