Solicitan prórroga concesionarios de transporte

Los representantes tuvieron observaciones en la revisión físico-mécanica y han pedido un plazo más largo para subsanarlas; de 350 unidades revisadas sólo el 18% ha cumplido con lo que se les pidió

Salamanca.- Concesionarios del transporte público que tuvieron observaciones durante la pasada revisión físico-mecánica solicitaron prórrogas para subsanarlas, mientras tanto, las unidades no pueden prestar el servicio, así lo señaló el director de Transporte en el municipio, Eduardo Ruiz Moreno.

A menos de un mes de que concluyó el primer examen físico-mecánico a las unidades del transporte público, el 20% de los vehículos que resultaron con observaciones aún no han sido subsanadas debido a que los concesionarios solicitaron prórrogas por diferentes circunstancias, no obstante, se les está dando seguimiento para que se cumpla.

Eduardo Ruiz Moreno informó que estas solicitudes fueron realizadas por los transportistas de manera verbal con la dependencia, pues se tiene la confianza con los concesionarios, quienes, tienen toda la disposición y el compromiso de contar con un sistema de transporte público en óptimas condiciones.

El servicio continúa

En total se revisaron 350 unidades, de las cuales, el 38% tuvieron observaciones y sólo el 18% de ellas ya las cumplió. “En su mayoría, son observaciones por falta de pintura exterior y en los asientos rosas especiales para mujeres, cristales, etc. Estos últimos fueron, principalmente, los que nos solicitaron tiempo, pues se obtienen sobre pedido y ya están en eso”.

El funcionario municipal mencionó que mientras las unidades faltantes no cumplan con las observaciones, no podrán circular. Lo que, hasta el momento, no ha afectado el servicio que se presta a la ciudadanía, pues todas las rutas cuentan con los vehículos necesarios para cumplimiento.

