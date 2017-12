Solicitan fijar áreas de estacionamiento

Líder de transportistas dice que autos particulares son los que atrasan movilidad en las vialidades primarias

Karina Urbina

León.- Los tiempos de recorrido del transporte público no se han podido reducir debido a que el Municipio no ha tenido voluntad política para avanzar en el compromiso de liberar las vialidades primarias, en muchas de las cuales hoy en día se estacionan autos particulares que retrasan la movilidad, señaló el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno.

Explicó que los empresarios del sector propusieron a las autoridades locales modificar el reglamento municipal para establecer las vialidades en las que está prohibido estacionarse, pues actualmente el reglamento no lo tiene lo que provoca que la gente retire los letreros de prohibición y evada las multas.

“El que tú veas en una vialidad primaria un letrerito ahí de no estacionarse, la verdad es que eso deja mucho que desear porque cuando llega un agente de Tránsito e intenta sancionar a esa persona que está estacionada -o busca sancionar- al del cazo de carnitas o el puesto de tacos que con el estacionamiento de sus clientes obstruye la vialidad, pues sólo se limita a que al día siguiente el propio comerciante o alguien, tenga la gran idea de quitar el letrero y en ese momento al agente de Tránsito lo dejan en un estado de indefensión y no puede levantar la infracción”, lamentó Villaseñor.

Propuestas para el reglamento

Dijo que la petición de los transportistas es que en el nuevo reglamento de Tránsito se tipifique como infractor a la persona o vehículo que se estacione en cualquier vialidad primaria, y que la prohibición ya no esté a expensas de la señalética vial, la cual tendría que desaparecer. Aunado a ello, se propuso que las multas por esta infracción se incrementen.

Villaseñor Moreno dijo que es necesario que las autoridades ya tomen cartas en el asunto, pues la obstrucción de las vialidades retrasa hasta en un 30% los recorridos de los vehículos, afectando no sólo al transporte público, sino también al transporte privado e incluso a cíclicas y motociclistas.

“(Las vialidades primarias) son los estacionamientos más caros que existen a nivel mundial porque el impacto económico que existe hacia toda la ciudadanía es brutal y evidentemente no estamos de acuerdo y por ello hemos estado insistiendo en que esta realidad cambie”, agregó.

Tránsito aún analiza acciones

A prácticamente un año de que se firmó entre los acuerdos tarifarios, el compromiso de Municipio de liberar las avenidas primarias de la ciudad para agilizar los tiempos de recorrido del transporte público, la Dirección de Tránsito municipal continúa analizando las acciones que deberá emprender para lograrlo, reconoció su titular de Ricardo López López, quien señaló que en 12 meses, se han llevado a cabo apenas dos mesas de trabajo para revisar el tema.

Indicó que buscan no sólo la aplicación del reglamento, sino soluciones alternas como la disposición de las avenidas, “no me gustaría ahondar en eso porque estamos revisando varios puntos, no sólo uno, y seguramente no acabaremos revisar todos los puntos, estamos priorizando”, señaló el funcionario y agregó que este trabajo involucra a más dependencias por lo que tardará el proceso.