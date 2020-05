Solicitan apoyo comerciantes del centro

Cuca Domínguez

Salamanca.- El coordinador de la asociación Centro Seguro, Ricardo Rivera Ruiz dijo que los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, son los más castigados durante esta contingencia sanitaria y pidieron apoyos para reabrir sus negocios.

Aseguró que de los poco más de 200 negocios que tienen la cortina abajo, unos 100 ya no podrán abrir y no tienen diálogo con la autoridad municipal, “mejor me mandaron llamar por parte del Ministerio Público para que les dijera quienes quebraron los vidrios de Presidencia uno de los días que nos manifestamos, pero no sé, yo estaba adentro en la reunión”, precisó.

Atiende citatorio de ministerio público

Desde su local comercial en la Zona Centro y acompañado de un grupo de comerciantes -entre ellos David Chirinos, otro líder de la asociación-, destacó que recién había atendido el citatorio que le entregó el Ministerio Público; pero no sabe quiénes hayan sido los responsables de los daños a la Presidencia, porque él se encontraba en reunión con la secretaria del Ayuntamiento.

“Lamento la situación porque los comerciantes del centro están siendo hostigados por el departamento de Fiscalización; en el centro todo está cerrado, otras zonas fuera del primer cuadro viven con normalidad; ese es nuestro descontento; que aquí somos los más afectados, no sabemos qué intereses traiga con nuestros locales, que somos comerciantes de más de 20, 30 y hasta 90 años; lo único que pedimos era que se nos diera un apoyo, un aliento para poder trabajar; no queremos que nadie más salga infectado por el coronavirus, lo que queremos es trabajar y no hay ningún apoyo económico, porque realmente los apoyos de los locales en el centro son altos”, comentó.

Rivera Ruiz hizo un llamado a los salmantinos para que apoyen al comercio del centro, pues señaló que este sector económico es el más afectado por la pandemia que está viviendo el municipio.

Aseguró que ellos siguen abiertos al diálogo con las autoridades municipales, en espera de acceder a algún apoyo porque los comerciantes tienen más tiempo cerrados.

Recordó que en la Zona Centro hay por lo menos unos 200 comercios con las cortinas abajo y ante las rentas y servicios que no han podido pagar, se espera que por lo menos unos el 50% ya no puedan abrir porque la situación ha sido severamente difícil para todos.

