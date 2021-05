Solicitan a Obras Públicas aplicar medidas ‘anti acoso’ en Celaya

Roberto Lira

Celaya.- Al no tener visibles las lonas contra el acoso a las mujeres en las obras públicas que se están llevando a cabo en el centro de la ciudad, la regidora María de San Juan Espinoza llamará a la comisión de Equidad de Género a algún representante de Obras Públicas para saber por qué no se está atendiendo esta medida.

Aunque el ‘Protocolo de Obra Pública Libre de Acoso Callejero’ se siguió en algunas de las acciones que se ejecutaron por parte de empresas contratadas por el municipio, en las actuales obras que se llevan a cabo en el centro histórico no se han colocado, lo cual podría ser motivo para que no se registren reportes, comentó la edil.

“Si no están informadas de lo que se pude hacer o cómo defenderse o cómo protegerse de esas palabras (…) sí es necesario que se coloquen las lonas”, comentó María de San Juan.

Comentó que en el último reporte recibido del 15 al 30 de abril no se tiene ninguna queja desde que está vigente este dictamen, pero no significa que no ocurra, por lo que consideró necesario la colocación de estas lonas para que las mujeres estén informadas sobre a donde pueden denunciar.

Ante esto, la presidenta de la comisión de Equidad de Género en el Ayuntamiento señaló que el martes o miércoles se convocará a sesión extraordinaria para que el director de Obras Públicas o algún representante explique por qué no se ha cumplido con el dictamen y de la misma manera se haga un exhorto a las empresas a que cumplan con esta indicación.

¿En qué consiste el protocolo?

Debido al constante acoso que reciben las mujeres en obras públicas y privadas, desde junio del 2019 está vigente el Protocolo de Obra Pública Libre de Acoso Callejero, el cual obliga a los contratistas del municipio a conocer la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a colocar una lona con el número telefónico del Instituto Municipal de la Mujer donde se reciben las denuncias o quejas.

