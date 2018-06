Miguel Márquez presumió que hay voluntad tanto de él como de la Comisión Nacional del Agua para que antes de que concluya la administración se defina el proyecto y por ello tratará el tema directamente con el presidente en su próxima visita al estado

Daniel Vilches

León.- Ante la falta de acuerdos y reuniones para concretar la continuidad de la presa El Zapotillo, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, considera solicitar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se apresuren los pasos para hacer realidad este proyecto.

Lo anterior, luego de que a principios de mayo el mandatario señaló que “el proyecto de El Zapotillo sigue firme y más vivo que nunca”, luego de reunirse con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra y el director de Banobras, Alfredo Vara Alonso.

En dicha reunión, Márquez presumió que se le daría viabilidad a dicho proyecto; certeza jurídica y económica para su ejecución.

“Lo que estoy viendo es que el próximo mes subirlo con el mismo presidente de la República, es un tema de tal importancia y por los tiempos que nos quedan de subirlo a ese nivel y tomar una decisión que sea definitiva para dicho proyecto por el bien de los leoneses porque ya tiene muchos años”, declaró.

Mencionó que esta petición se le haría a Ejecutivo nacional en su visita a Guanajuato para inaugurar la Brigada de la Policía Militar, o el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social “o sino, vamos a la Ciudad de México, pero yo creo que esto será el cierre de esta administración con una de las decisiones más importantes que tenemos que atender a ese nivel.

Presumió que hay voluntad tanto de él como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que antes de que concluya la administración se defina el proyecto.

“El tema es con Abenoga, es tomar la decisión muy clara de no Abengoa, y no más es cuestión de cuánto cuesta el que no esté esta empresa ya, tiene que ver la inversión que hayan hecho ellos y para eso hay que hacer una auditoria, el tema es más de resolver la parte jurídica administrativa”, explicó.

MEJZ*