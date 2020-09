Solicita Comisión Coordinadora audiencia con Santillana tras deficiencias en su informe de gobierno

Jazmín Castro

León.- La recién creada Comisión Coordinadora Municipal de Morena en León, solicitó una audiencia con el alcalde de la ciudad, Héctor López Santillana, debido a que señalan que el 2do. Informe de gobierno cuenta con deficiencias.

El secretario de Derechos Humanos y Sociales de Morena, Enrique de Alba Martínez, señaló que la información que brindó el edil, el 50% está enfocada a la seguridad y el tema de la pandemia, pero deja fuera otros rubros importantes para la población.

“Es urgente y necesario que podamos dialogar, cambiar puntos de vista con el alcalde ante el segundo informe de resultados (…) se enfoca en dos capítulos que no me parecen menores, maneja León Unido contra el Covid-19 y el tema de Seguro e Incluyente, tan solo en estos dos temas es el 50% del informe y los otros cuatro temas que no son menores se tienen que atender”, comentó.

Dijo que la Comisión Coordinadora, ha marcado dentro de la agenda el externar la falta de apoyo a otros programas, así como hablar sobre la ‘falta de transparencia’ en os recursos destinados para atender la pandemia y la sensibilidad que ha faltado con la ciudadanía, además de la discriminación que se ha dado en algunos programas.