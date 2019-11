Solano y Sánchez Castellanos ven lenta la aplicación del modelo de seguridad

José Arturo Sánchez Castellanos acusó que Mario Bravo Arrona tiene poca voluntad de aplicar el modelo e incluso advierte que analiza abandonar esta mesa

Daniel Vilches

León.- El presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, René Solano Urban ve lenta la aplicación del modelo de seguridad que tiene el municipio y que fue emanado de estar organización.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos acusó que el titular de la Secretaría de Seguridad, Mario Bravo Arrona tiene poca voluntad de aplicar el modelo e incluso advierte que analiza abandonar esta mesa.

Lo anterior se da tras el repunte de las cifras de los homicidios dolosos registrados en octubre, los cuales ascendieron a 62 asesinatos.

“Vamos muy lentos desde el inicio del segundo cuarto del año, hemos visto la recepción de denuncia muy lento, al final creímos que teníamos un gran número de policías, se sabe que la Fiscalía frenó todo esto, hizo una evaluación y solo quedaron 26 elementos, ahí nos hemos frenado mucho”.

“Necesitamos reactivar esto de una manera rápida y eficaz con nuestras autoridades municipales”, señaló el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.

“Tenemos que añadir la falta de voluntad de la administración municipal de aplicar el modelo que se planteó en diciembre, hay una descoordinación, no hay buena comunicación. No se ha terminado de implementar de forma correcta, no hay un convencimiento por parte de la autoridad municipal para aplicar el modelo”.

“Nosotros estamos reflexionando si debemos de seguir participando en la mesa de seguridad si no hay voluntad por parte de la autoridad’, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

