‘Socializan’ panistas reglamento de tránsito

El gobierno municipal no tuvo mesas de trabajo con integrantes de Gobierno y Seguridad Pública diversas, y los cambios son medidas recaudatorias que no abonan a generar mayor civilidad a favor de la sociedad

Gamaliel Reyes

León.- El Gobierno Municipal de León ha iniciado con el proceso de socialización de un reglamento de tránsito panista; esto de acuerdo al regidor del Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández, quien señaló que no ha habido mesas de trabajo con integrantes de Gobierno y Seguridad Pública, sino con puros panistas.

Esto lo dijo un día después de que integrantes de la fracción del Ayuntamiento, así como elementos de función edilicia, comenzaran a exponer algunos de los cambios en la normativa a comités de colonos y al sector empresarial.

“Lo que creo que se intentó es que se tuviera un respaldo social previo a las mesas de trabajo, con la finalidad de que los regidores de oposición no tengamos elementos para poder ir en contra”, expuso.

Gerardo Fernández consideró que las multas con aumentos de hasta un 300%, son medidas recaudatorias que no abonan a generar mayor civilidad.

“Sin embargo, como Municipio no hacemos nada y le cargamos todo al ciudadano (…) los ciudadanos no tienen la certeza de que los agentes no van a caer en actos de corrupción y si le ponemos toda la carga al ciudadano para que ellos paguen lo que se les ocurra a los ediles subirle a las multas”, expuso.

AL