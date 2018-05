Sobrio adiós de los hinchas de la Juventus a su ídolo Buffon

Gianluigi Buffon se despidió hoy de los hinchas de la Juventus tras 17 temporadas ante un público que le dedicó una sobria despedida, haciendo soltar alguna lágrima al mítico arquero

Turín, Italia.- Cariño, afecto y respeto; exactamente lo que había pedido. Gianluigi Buffon se despidió hoy de los hinchas de la Juventus tras 17 temporadas ante un público que le dedicó una sobria despedida, haciendo soltar alguna lágrima al mítico arquero, que dio la vuelta de honor al estadio tras ser sustituido en la segunda parte.

Buffon decidió marcharse al ‘estilo Del Piero’ en lugar del hacerlo a lo Totti. Tal como hizo el gran delantero juventino en 2012, el arquero saludó al público antes de dar la vuelta al Juventus Stadium, pese a que aún restaban 20 minutos del partido contra el Hellas Verona (victoria 2-1) que acabó con la celebración del séptimo título consecutivo del equipo de Turín.

Cubierto por bufandas ofrecidas por los hinchas y empapado por le lluvia, el legendario arquero se pudo entonces secar las lágrimas derramadas cuando abandonó la cancha, a los 17 minutos de la segunda parte.

Pero hubo un gran contraste con lo sucedido hace exactamente un año en la despedida de Francesco Totti de la Roma, cuando todas las entradas del Olímpico se vendieron días antes y tanto público como jugador no pararon de llorar.

“¡Pero eso es Roma! Hacen comedia. Nosotros vamos a hacerlo diferente, aunque será extraño sin él”, explica a la AFP Giancarlo, un tifoso de 44 años, los últimos 17 viendo como Buffon defendía el arco de su equipo.

Para su último partido frente al ya descendido Hellas Verona, la Juventus preparó un acto más sobrio que el de Totti, pese a que Buffon también recibió un baño de multitudes en el fondo sur después de un calentamiento que, por una vez, no fue tan ‘profesional’ como es habitual en el arquero.

“Quiero vivir esta jornada normalmente. No pido nada, salvo lo que ya he tenido: cariño, afecto y respeto. El resto no lo necesito. De niño no me gustaban los cumpleaños ni ser el centro de atención”, advirtió Buffon el jueves al anunciar su marcha de la Juventus.

Pero sus compañeros no le dieron opción a ello y dejaron que Buffon entrase solo a la cancha antes de iniciarse el encuentro.

Muchos hinchas recibieron a su ídolo con pancartas: ‘17 años contigo. Gracias, Gigi’, ‘Gigi Buffon, héroe inmortal’, ‘Gigi, Santo Subito’ o ‘Sólo los que intentan lo absurdo alcanzan lo imposible’, fueron algunas de ellas.

Después, Buffon saludó a cada uno de sus compañeros, con un abrazo especial para el que está llamado a ser su sucesor, el polaco Wojciech Szczesny, y se situó bajo los palos por última vez con la camiseta ‘bianconera’.

El público ovacionó cada una de sus intervenciones hasta que fue sustituido en el minuto 63 por Carlo Pinsoglio, ganándose en ese momento la aclamación y el reconocimiento del público de Turín, que se despidió de uno de sus emblemas más queridos de su historia.

El momento fue muy emotivo y Buffon no pudo evitar las lágrimas en su adiós de los ‘tifosi’.

Ahora le queda a Buffon decidir su futuro: ¿Con traje en la Juventus, la Federación Italiana o incluso la FIFA o con pantalón corto en algún otro club como el París SG?

“Es una decisión difícil porque a esta edad es un momento extraordinario para un portero. No tienes que atrapar a ningún rival, por lo que puedes seguir jugando tranquilamente si te mantienes en forma desde un punto de vista atlético”, explicó a la AFP hace unas semanas otra leyenda italiana de la Juve, Dino Zoff, que también se retiró con más de 40 años.

“A cierta edad aprovechas realmente de lo que haces. Aprovechas a fondo esta manera de vivir porque sabes que después será más difícil encontrar este tipo de felicidad en tu vida, estas alegrías brutales. Claro que se puede ser feliz en familia, con los hijos, pero no es la misma alegría que ganar trofeos”, añadió.

Con su último partido, Buffon jugó el número 656 con la Juventus, club al que llegó en 2001 procedente del Parma. Y ganó nueve Scudettos y cuatro dobletes consecutivos en las últimas cuatro temporadas.



Seis heridos en desfile de celebración de la Juventus Seis hinchas de la Juventus resultaron heridos durante el desfile de celebración de la temporada de su club, cuando el camión en el que viajaban este sábado golpeó con los cables eléctricos del tranvía de la ciudad, publicó la prensa italiana. Después del último partido liguero de la ‘Juve‘, este sábado con triunfo 2-1 sobre el Hellas Verona, el club organizó un desfile para festejar el séptimo título consecutivo en la Serie A y el cuarto seguido en la Copa de Italia. Según las informaciones de la prensa, el camión llevaba a aficionados pertenecientes a uno de los grupos de hinchas del equipo ‘bianconero’ y el accidente se debió a la colisión con los cables del tranvía. Los seis afectados fueron hospitalizados, dos de ellas con heridas de cierta consideración. Uno estaba siendo atendido por una conmoción cerebral y otro por una lesión en el cuello. Uno de los aficionados heridos identificados es un italiano de 38 años y otro un hombre irlandés de 63. Este incidente ensombreció una jornada festiva para la Juventus, en la que brindó una despedida emotiva a su emblemático arquero Gianluigi Buffon, que disputó su último partido después de 17 años defendiendo su portería.

