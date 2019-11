Sobrevive gracias a la caridad de la gente

Don Manuel no recibe ningún tipo de apoyo gubernamental; durante ocho horas se ‘planta’ en la plazuela Hidalgo para juntar unas cuantas monedas

Nancy Venegas

Irapuato.- A sus 71 años de edad, don Manuel Daniel Salinas, no ha recibido los beneficios de los programas de los gobiernos federal, estatal o municipal.

“Pero las fuerzas se me acabaron, todo cambió para mi desde que perdí a mi compañera… Por eso vengo aquí al pueblo (la ciudad de Irapuato) a trabajar, llego entre 9:30 y 10:00 de la mañana y me voy a las 5:00 de la tarde, un buen día junto 300 pesos, que me alcanzan para comprar frijolitos, tortillas y hacer una salsa, para irla pasando”. Manuel Daniel Salinas, Ciudadano

Para garantizar su alimentación, todos los días viaja desde la comunidad Purísima de Temascatío a la plazuela Miguel Hidalgo, donde por más de ocho horas, pide dinero a quienes caminan junto a él.

“Esta Navidad será diferente, porque ya no tengo a mi compañera, Cristina Quintero Martínez, se me fue en agosto, antes íbamos juntos a juntar tamalitos para pasar la Navidad, ahora ni ganas tengo, será una Navidad triste sin mi compañera de 40 años, durante el tiempo que me duró nunca nos separamos”, platicó don Manuel Daniel Salinas.

Sentado a un costado de las Fuentes Danzarinas en la plazuela Hidalgo y con una vieja lata de sardinas en sus manos, mientras pedía una moneda a las personas que caminaban, compartió que no recibe ningún apoyo de dinero ni en alimentos.

Anteriormente desde su hogar que junto a su mujer Cristina, levantó con láminas y cartón en la comunidad Purísima de Temascatío, se dedicaba a la reparación de radios y hacía trabajos de soldadura.

Manuel comentó que no tuvo hijos ni tiene familiares en el municipio, cuando termina su jornada laboral, toma su camión y regresa a su hogar, donde prepara con leña y ocote sus alimentos.

“No se me ha acercado nadie del gobierno para ofrecerme un apoyo, nadie ha venido. si tengo una cobijita y una camita ya muy acabadita pero todavía sirve. Sí paso frío y cuando llueve se pasa el agua a mi casa”.

