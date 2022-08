El secretario de Agricultura a nivel federal informó que en Guanajuato se produce el 20% del valor de la producción nacional de agave

Nayeli García

Irapuato.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, consideró que sí existe una sobreproducción de agave que está desplazando cultivos tradicionales por la demanda que existe en países asiáticos. Sin embargo, ante el crecimiento tan acelerado de este cultivo, se vislumbra que el precio caerá en los próximos años.

En Guanajuato se produce el 20 por ciento del valor de la producción nacional de agave. Incluso en los últimos cinco años se pasó de 4 mil a casi 43 mil hectáreas sembradas con agave, por lo que el propio estado ya está tratando de blindar y regular su producción. Esto debido a que algunos sectores consideran que el agave está invadiendo e impactando la producción de otros alimentos.

Lee también: Tierra Blanca: Tras un año de sequía, vecinos vuelven a ver el cauce del

“Yo no diría que lo está invadiendo. La verdad es que ha habido una sustitución de cultivos y sí, efectivamente se están desplazando cultivos de ciclos cortos, como casualmente el maíz, por el agave. Todo esto se debe al precio tan alto que se ha venido ofertando para la compra de la piña del agave, porque tiene un mercado hoy día bastante atractivo. Pero lo que ha venido ocurriendo, y eso ha pasado en años anteriores, es que está tan bueno el precio que la gente empieza a sembrar y lo que trae como consecuencia es que el precio se cae”, señaló el secretario federal.

Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Foto: Nayeli García

Se deben preparar para cambio climático y disponibilidad del agua

El secretario advirtió que tarde que temprano los productores tendrán que regresar a los cultivos tradicionales. Sin embargo, se tiene que estar preparado para ello, pues se tienen temas de plagas, cambio climático y disponibilidad de agua, que está siendo ya un problema en estados del norte en el país, por lo que se deberán de sustituir producciones.

“Tenemos que ir adaptando la agricultura y más que otras acciones es sustitución de cultivos; cultivos de ciclos más cortos, aquellos que demanden menos agua… Hacia allá es a donde nos vamos”, indicó.

Dijo que se deben implementar mecanismos que, por ejemplo, permitan el ahorro de agua y reducir la ‘huella hídrica’ de los cultivos. También se deben ir cambiando a aquellos que, como la soya o las oleaginosas, se importan mucho y requieren menos agua.

“El tema del agua es un asunto muy serio, es un tema que debería de ser una política de estado. Hay que revisar las leyes que datan de hace 40, 50 años. Las condiciones hoy en día están claramente señalando que necesitamos adaptar mucho nuestro uso y muchas veces el abuso del agua”, explicó.

Villalobos recordó que el sector del campo requiere al menos el 70 por ciento del agua dulce que se utiliza. Debido a esto, el agua debe ser un tema de estado y entrar en las políticas públicas en donde participen los diferentes sectores como las industrias, y pensar en el crecimiento en las zonas urbanas que demandan cada vez más agua, siendo que es un recurso finito y que se debe usar de mejor manera.

Foto: Especial

Protestas del campo por falta de subsidios son injustificadas

Las protestas por la falta de subsidios y reducción al presupuesto del campo en Guanajuato no están justificadas, advirtió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Él destacó que este estado es modelo en agricultura y no hay más en lo que se pueda apoyar. Además de que se está subsidiando la gasolina, cuyo precio real debería de ser de hasta 37 pesos por litro.

El secretario federal reconoció que hay apoyos que se han eliminado como el seguro de gastos catastróficos o algunos otros subsidios. Sin embargo, puntualizó que el Gobierno federal subsidia la gasolina y el diésel con más de 330 mil millones de pesos al año. De lo contrario, la gasolina tendría un costo de 35 a 37 pesos por litro, además de que se tienen otros programas para garantizar la seguridad alimentaria.

“En realidad el precio del diésel y la gasolina no ha subido, como debió haber subido si no hubiera ese subsidio. Yo no veo ninguna razón, porque el precio de la gasolina antes de crisis, antes de la inflación estaba más o menos igual, más bien debe ser por otros factores”, dijo ante las manifestaciones que se han dado en Guanajuato con el cierre incluso de carreteras para exigir apoyos para el sector agroalimentario.

“Yo lo que les puedo decir es que yo recorro todo el país y yo encuentro que el sector agrícola, nuestros campesinos, nuestros agricultores están en su trabajo y no andan cerrando las oficinas, no andan cerrando las carreteras, ellos no andan cerrando oficinas, ellos andan trabajando”, puntualizó.

Foto: Martín Rodríguez

“Guanajuato tiene un campo modelo, no necesita más apoyo”

En el caso específico de Guanajuato, Víctor Manuel Villalobos descartó que la reducción de presupuesto y de apoyos al sector del campo se deban a un tema político, sino que más bien, consideró que el Gobierno federal ya no tienen en qué apoyar a Guanajuato, porque tiene un sistema modelo y se prefiere enfocar los recursos a aquellos estados que estuvieron abandonados y presentan mayor rezago.

“En realidad los recursos nunca van a alcanzar, pero tenemos un importantísimo sector agrícola, más de 50%, donde la gente tiene escasamente la capacidad para el autoconsumo, entonces nosotros estamos dedicando mucho de esos recursos precisamente para rescatar a esa gente que por muchos años estuvo abandonada. Este estado es un estado modelo, es un estado que tiene una agroindustria modelo, no solamente en México, entonces poco podemos apoyar cuando ya está muy desarrollado”, puntualizó.

Sin embargo reconoció que existen apoyos o subsidios en donde los propios productos deben de seguir invirtiendo en coordinación con sus estados, como el tema de los seguros catastróficos, en donde el Gobierno federal poco a poco fue disminuyendo el pago de la prima y dejó de financiarlo, pero que sí se requiere para la protección de los cultivos.

“La verdad es que la situación que ha estado enfrentando el país, desde el punto de vista de la pandemia y otras necesidades, ya no permite que podamos destinar esto. Es más, hay posibilidades de hacer asociaciones que permitan reducir el costo de la prima y en eso ayudamos”, indicó.

Foto: Especial

Te puede interesar: Primero sequía y ahora lluvias intensas dejan desastres en Guanajuato

Guanajuato alimenta a México

Destacó que Guanajuato es uno de los estados que más aporta en la producción de los alimentos que hoy ubican a México como el sexto a nivel mundial en exportación de alimentos y el doceavo en producción de alimentos, que incluso se tiene un superávit de 4 mil 500 millones de dólares en el primer semestre y se puede garantizar la seguridad alimentaria en tiempos difíciles.

Quizás te interese:

JRP