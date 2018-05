Sobre violencia del Estado opina presidente del CCEL

Cree que se debe a tres factores y que el programa Escudo no ha hecho mucho por detener la delincuencia

DANIEL VILCHES

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, consideró que el alza de la incidencia delictiva sobre todo con los homicidios dolosos en Guanajuato se debe a tres factores.

El primero tiene que ver con la reacción del crimen organizado por la entrada de los elementos de la policía militar a Guanajuato así como el trabajo que realiza esta autoridad en su contra; el segundo podría deberse por la temporada electoral para influir en los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, y el tercero se trataría de desestabilizar el proceso electoral.

“Más que politizarse que se pretenda desestabilizar el proceso electoral con algún beneficio o con la intención de perjudicar a alguien, eso está todavía muy complicado de poder determinarlo, es una hipótesis, no es una afirmación mía (…) puede ser que también los militares estén alterando el modus operandi de estas bandas y una de las reacciones sea incrementar la violencia, porque eso se ha dado en otros estados”, declaró el líder empresario.

El presidente del CCEL comentó que los municipios pequeños deben de ser auxiliados por el estado para reforzar su seguridad, bajo el mando único como se ejerce actualmente y que se debe de reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en el resto de Guanajuato, sobre todo en el tema de inteligencia.

“Por más que llenemos las calles de policías y de soldados, sino hay comunicación y no hay coordinación, no se va a tener los resultados esperados”, agregó.

Añadió que aunque el programa de seguridad Escudo aún le debe mucho a la ciudadanía, no pueden concluir que esta estrategia no haya servido, “Y yo creo que tenemos que exigir que dé los resultados que se prometieron un escenario que antes era diferente, que no era tan complicado y que si se necesita reformular el proyecto, habrá que hacerlo”.

AL