SMAOT asegura que escrituras donde estará MUMO sí se entregaron al INAH

Guanajuato.- Es falso que el municipio de Guanajuato no haya entregado al INAH las escrituras donde se pretende construir el nuevo museo de las momias (MUMO) aseguró Juan Carlos Delgado Zárate, director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Además, señaló que no requiere un cambio de uso de suelo del inmueble donde se construirá, como lo advirtió la delegada Olga Adriana Flores Hernández, porque el museo es una actividad cultural.

“En primer lugar, esto no requiere un cambio de uso de suelo porque es un área para equipamiento, para actividad recreativa, de educación, cultural y el Museo enmarca justamente en esos supuestos”, dijo.

Agregó que el municipio tienen la propiedad desde 1988, luego de que el Gobierno Federal se los donara, por lo que aseguró que “pese a que está condicionado, nosotros estaremos respondiendo a esos condicionamientos, es un tema de carácter cultural”.

En cuanto a la entrega de escrituras, el funcionario reiteró que sí se entregó antes de que, Olga Adriana Flores, llegara a la administración, por lo que cuentan con los acuses.

ICOMOS no es autoridad

Por otro lado, tras la advertencia de ICOMOS de que este proyecto pone en riesgo la declaratoria de Guanajuato como ciudad patrimonio, Juan Carlos Delgado Zárate reiteró que este organismo no es autoridad.

“ICOMOS nada tiene que ver en este tema, nadie lo ha llamado, al menos de parte del municipio, no lo hemos hecho, para nosotros la autoridad es el INAH, ICOMOS es un órgano consultivo de la UNESCO y de algunos otros organismos, pero no es autoridad y no tiene para nosotros opinión en el tema”, acotó.

