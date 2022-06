Alejandro Navarro presentó este nuevo Sistema para la Igualdad, y reiteró que su gobierno debe “gobernar para todos”

Guanajuato.- El presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña reiteró que su administración gobierna para todos y donde todos son iguales ante la ley; esto durante la instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

“Como lo dije el domingo durante la marcha del orgullo: todas y todos somos iguales. Estoy convencido, y ese día lo dejé muy en claro, todos tenemos dos manos, todos tenemos dos ojos, todos tenemos las mismas oportunidades y todos pagamos impuestos, entonces todos somos iguales ante la ley”, expresó.

¿Qué es el Sistema para la Igualdad?

El Sistema Municipal para la Igualdad es un conjunto de estructuras, relaciones, métodos y procedimientos que establecen las dependencias municipales y organismos autónomos entre sí, con las organizaciones de los sectores social y privado.

Servirá para efectuar la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. Su objetivo principal es integrar estrategias para la aplicación de los instrumentos jurídicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Entre sus atribuciones estarán el promover la igualdad entre mujeres y hombres; y coadyuvar la modificación de estereotipos de género.

Además, la intención del sistema es revisar las políticas y proyectos municipales para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para esto, destaca que la UGenero participa como representantes del sector académico.

“Hay que gobernar para todos”: Alejandro Navarro

El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Foto: Especial

Navarro Saldaña reiteró que gobierna para todos; para los 195 mil 400 habitantes de Guanajuato, y las más de 20 mil personas que visitan todos los días la capital.

“No podemos gobernar para un grupo selecto de personas, para los que más oportunidades tienen, para los que más recursos tienen, que a veces son los que se pueden expresar más fácil”, dijo.

Incluso afirmó que sus acciones deben atender a los ciudadanos de todos los rincones, edades, géneros y condiciones sociales.

“Tenemos que gobernar para todos, para el de la Venada, para el del Cerro del Cuarto, Cerro de los Leones, para las comunidades, hombre y mujer, sobre todo los niños y los que menos tienen, los que no tienen forma de agarrar un Facebook y expresar lo que sienten y no son escuchados, para ellos gobernamos, también para los ricachones gobernados pero no nos doblegamos ante ellos”, concluyó.

