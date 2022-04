Sistema Estatal de Seguridad Pública

HABITUAL. Es común que la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett en su papel de vocera en la entidad de temas de inseguridad se enrede en alguna declaración para justificar ciertas acciones e insuficiencias de la autoridad en la materia.

YO ACUSO. Pero quizá nunca como ayer había hecho un señalamiento tan directo que significara cuestionar la verticalidad de algunas autoridades municipales, particularmente las que involucran a los Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de los municipios (C4).

LES HABLAN. Sin citar casos específicos -aunque sí vinculando los asesinatos de policías municipales en los últimos días que tienen como común denominador que fueron atacados tras cumplir su turno en sus respectivas corporaciones-, dijo que parece haber fuga de información de los C4 de los municipios que permite actuar a delincuentes.

EJEMPLOS. Los policías asesinados en las últimas semanas con este modus operandi pertenecían a las policías de León, Irapuato y Silao. Suponemos que Huett tiene elementos para lanzar un cuestionamiento de esa naturaleza.

DE CASA. Se trata de dos administraciones emanadas del PAN y una de Morena. En la de León, manda Mario Bravo, secretario de Seguridad enviado directamente por el gobernador Diego Sinhue para ser el titular en el municipio dónde vive.

LAS DUDAS. ¿Acaso hay en León esa fuga de información donde tienen equipos con lo más avanzado en materia tecnológica y en donde el Ejército y la Guardia Nacional tienen gente en ese C4? ¿La hay en Irapuato donde gobierna Lorena Alfaro y ya estuvo al frente Miguel Simental? ¿O acaso en Silao, donde gobierna el neomorenista Carlos García Villaseñor?

CON TODO. Y si hay esa fuga de información, tendrían que haber despidos, depuración y limpia total. No es garantía que los astros político partidistas estén en sintonía, según hemos visto. A menos que la secretaria Huett haya hablado sin tener los elementos. Es la primera vez que se lanza así desde la tercera cuerda. ¿A poco lo hizo sin contar con red de protección?

TERAPIAS DE CONVERSIÓN: CONSERVADURISMO AQUÍ Y ALLÁ CAJÓN DEL OLVIDO

Entre las iniciativas que están pendientes de dictaminar de la legislatura anterior en Guanajuato destaca una de las que propuso el entonces diputado del partido Verde, Gerardo Suárez para prohibir la terapias “de conversión” a personas homosexuales. BYE. Al igual que las otras relacionadas con la comunidad de la diversidad sexual como la del matrimonio igualitario, no han sido abordadas por la mayoría panista en la actual legislatura. El PAN simplemente no las tiene contempladas.

EN LAS MISMAS. El tema viene a colación porque a nivel nacional el activista pro-derechos de la comunidad LGBT, Genaro Lozano lamentó ayer en un artículo escrito en el periódico Reforma que una iniciativa similar a la que describimos párrafos atrás duerme el sueño de los justos.

RESPALDO. Lo anterior, pese a que fue avalada en el ocaso de la pasada legislatura entre otros, por la ahora senadora morenista Citlalli Hernández y otras organizaciones afines.

TEXTUAL. “De hecho en abril de 2021 el senador Ricardo Monreal, nos recibió al grupo plural de senadoras y activistas LGBT y nos prometió que pondría la iniciativa a votación antes de que terminara ese período de sesiones o como máximo en el otoño de ese año. Ha pasado ya más de un año de ese encuentro y la iniciativa no ha prosperado”, escribe Lozano.

CON LA MISMA TIJERA. Un ejemplo claro de que Morena y PAN en esos temas están muy lejos de ser pro-derechos. Del PAN se entiende, pero de Morena -y teniendo ahí a activistas de los derechos de las minorías-, es un auténtico contrasentido.

LA DEL ESTRIBO…

Y a propósito de coincidencias, mientras en el Congreso de Guanajuato avaló en mesas de trabajo cambios legales para fortalecer el tipo penal de feminicidio, en la Cámara de Diputados Federal se aprobaron reformas para tipificar la tentativa de feminicidio como delito y establece sanciones que van de los 20 a los 40 años de cárcel.

Plausibles los esfuerzos aquí y allá para sancionar estas conductas, aunque oootra vez, nuestros diputados atienden los efectos y las sanciones y no las causas.

IMPUESTO A LA NÓMINA: EL SACRIFICIO DE ISMAEL

Lo que hace seis años parecía una broma, una ocurrencia o un simple resbalón al calor de alguna sobremesa, se convertiría en uno de los ejes fundamentales del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando los propios empresarios solicitaron el aumento al impuesto.

Ismael Plascencia Núñez propuso revivir la posibilidad del incremento al impuesto a la nómina que ya había intentado en su momento el gobernador Miguel Márquez, con nulo éxito. Unas semanas antes, el entonces gobernador ya había escuchado la propuesta en algunas reuniones privadas.

En su tiempo, fueron algunos irapuatenses quienes le propusieron primero la viabilidad de incrementar una décima de punto porcentual al citado impuesto para crear un fondo al que se sumaría otro monto similar del gobierno estatal.

Pero el horno ya no estaba para bollos ni para los aumentos de impuestos en Guanajuato.

“Propónganlo ustedes porque si lo hago yo, así me va afuera”, habría dicho entonces el gobernador.

Y todo tenía que ver con la química entre el líder empresarial y el gobernador en su momento.

El antecesor de Sánchez Castellanos, Gustavo Guraieb no tenía el ascendiente con Márquez que sí tiene Sánchez Castellanos ahora con Diego Sinhue. O que tenía antes de que se convirtiera en el gran crítico en el arranque de la administración de Alejandra Gutiérrez con sendas denuncias de presuntas irregularidades que al final terminaron en sanciones menores para dos exdirectores señalados.

Miguel Márquez no tuvo en su momento el “punch” con el empresariado leonés que sí procuró Diego Sinhue Rodríguez y que trabajó desde la campaña.

Porque también abonó que Márquez no tenía en Palacio Nacional a un adversario político. Los liderazgos empresariales locales no tenían la preocupación de que desde la Federación un gobernante atizara en contra de la iniciativa privada con estrategias y políticas públicas.

Finalmente, eso facilitó la sintonía de Diego Sinhue con la IP, aunque no fue el factor determinante. Sea como fuere, tanto Plascencia Núñez como Sánchez Castellanos saben que podrá haber diferencias de forma con gobernantes panistas, pero que en el fondo, van juntos y en bloque con el adversario común que ostenta el poder federal.

JUAN CARLOS MUÑOZ: QUEJAS EN LA DESPEDIDA

Ya en la despedida, en su última rueda de prensa como presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez habló largo y tendido, se desahogó y dijo haber sido víctima de guerra sucia aunque no identificó a los actores intelectuales. En otras palabras, se comportó como siempre ha sido.

“Yo lo único que les puedo decir es que la guerra sucia existió, que el trabajo todo lo vence, que nosotros, mientras otros ladraban, nosotros trabajábamos. Movimos el arado, movimos la tierra, aguantamos vara, quisieron bajarnos a periodicazos, quisieron bajarnos con chismes, pero no pudieron porque mientras más nos atacan, más nos motivan. No pudieron conmigo ni con el consejo”.

Acostumbrado a ser ave de tempestades, Muñoz Márquez se fue de la mano de la polémica, en el mismo tono y entorno que acompañó su llegada.

El llamado ‘Castor’ capitalizó la excelente relación que desde hace años tiene con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien literalmente lo rescató de la ignominia de ser uno más en la bancada del PAN en la anterior legislatura federal para hacerlo titular de una de las joyas de la corona de los consejos ciudadanos en esta ciudad.

Resistió el embate del síndico José Arturo Sánchez Castellano que abiertamente cuestionó su designación como presidente del patronato por su filiación panista. Finalmente se revolvieron polvos de viejos lodos, pero la escaramuza del exlíder del CCE no tuvo éxito y al final tuvo que apechugar.

La llegada de Muñoz Márquez agitó también el avispero azul preelectoral porque se le vio como un prospecto para la alcaldía, algo que negó hasta ayer.

Juan Carlos Muñoz tuvo que enfrentar otras polémicas relacionadas con su directora Guadalupe Robles y las obras de remodelación en las instalaciones de la Feria, la cancelación de la verbena en 2021 por la pandemia y la celebración de la edición de Verano que no obtuvo grandes utilidades.

Desde luego que suspiraba por la ratificación en el cargo, pero la alcaldesa Alejandra Gutiérrez no lo avaló. No pesó nada ahí su cercanía con Diego Sinhue quien también fijó los límites del padrinazgo. Sí se mantuvo para que fuera presidente del Patronato de la Feria, pero no para la alcaldía de León

¿Es el adiós de Muñoz Márquez de la administración pública? Eso está por verse. La lealtad al sistema PAN y el respaldo que ha dado su familia en campañas siempre podrá ser retribuido. La membresía mantiene privilegios.

