El sistema de salud de López Obrador busca beneficiar a la población sin seguridad social, que reconoció como la mitad de los mexicanos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo que resta de su gobierno se dedicará a dejar un buen sistema de salud, integral, completo y gratuito. Sobre todo, para beneficiar a la población sin seguridad social, que reconoció como la mitad de los mexicanos.

Al encabezar el informe del Pulso de la Salud, López Obrador reiteró que con este plan se busca que toda la atención medica, medicinas, estudios clínicos y prótesis sean gratuitas. Ello para cumplir con el derecho a la salud y “que no sea indispensable el dinero”.

“Es un desafió importantísimo el garantizar el derecho a la salud. Nos vamos a dedicar durante el tiempo que nos falta a dejar un buen sistema de salud, integral, completo y gratuito. Que no sea indispensable el dinero. Que la atención medica, los medicamentos, los estudios clínicos, prótesis, todo gratuito. Sobre todo para la población sin seguridad social, que es la mitad de la población del país”, dijo en Palacio Nacional.

Bajo este marco, insistió en su acuerdo con Cuba para la contratación de 500 médicos cubanos y así aprovechó para lanzar su afrenta a los médicos citadinos. En esta, aseguró que no tienen una visión social y afirmó que “puede que conozcan más Nueva York o Madrid que Tlaxcala o Chiapas”.

En contraposición, dijo que hay jóvenes con ‘dimensión social’ que no les importa si tienen que ir a la selva Lacandona o la sierra Tarahumanra.

“Hay mucha personas, profesionales con esa visión. Pero hay otros —porque fue muy enajenante, todo este periodo neoliberal— que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. (…) Pero con todo respeto, un citadino, pues no tiene una visión. Puede ser que conozca más Nueva York o Madrid que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche pues, es que así es esta situación”.

En el sistema de salud de López Obrador es ‘vileza’ rechazar a médicos cubanos

Andrés Manuel López Obrador lanzó una más: es “una vileza” descalificar a médicos cubanos por cuestiones ideológicas y forma de pensar retrógrada.

“Los médicos cubanos ya han estado ayudando cuando el Covid y les agradecemos muchísimo. La verdad es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique”.

Aunque dijo que primero se ofertarán las plazas a médicos mexicanos, afirmó que “se sabe” que no habrá especialistas suficientes para cubrir zonas como la montaña de Guerrero. Ello sería parte del sistema de salud de López Obrador.

“Sí, pero primero vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que tenemos, sobre todo en la Montaña de Guerrero”.

López Obrador manifestó que en Cuba hay médicos muy buenos que van a Europa. Así, destacó los que fueron a ayudar a Italia en los momentos más difíciles de la pandemia. A quienes incluso, señaló, se les despidió entre aplausos y se les hizo un homenaje.

