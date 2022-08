El presidente del Consejo Consultivo del partido Movimiento Ciudadano aseguró haber encontrado 4 anomalías en el Sistema de Compras de León

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez desestimó las acusaciones realizadas por integrantes del partido Movimiento Ciudadano sobre el ocultamiento de datos en compras directas. Incluso dijo estar dispuesta a someterse a una auditoría para comprobar que no existen malos manejos de recursos.

“Todo lo de esta administración es público, si no lo vieron es porque no quisieron verlo. Ahí está el sistema y se puede auditar. Lo que no se vale es mentir y engañar a la gente. De hecho, ya le pedí a la contralora que le entrara porque me gustan las cosas claras” afirmó, tras ser consultada sobre el tema.

La acusación del Movimiento Ciudadano

El lunes el presidente del Consejo Consultivo de MC en Guanajuato, Juan Pablo Delgado Miranda, aseguró en rueda de prensa haber encontrado 4 anomalías en el Sistema de Compras de León, entre ellas la eliminación de toda la información relacionada a las adquisiciones directas hechas durante el segundo trienio de Héctor López Santillana.

Además, señaló la falta de parámetros claros para determinar qué adjudicaciones directas sí se realizan a través de esa plataforma, así como haber recibido denuncias de algunos proveedores, quienes dejaron de recibir las alertas de búsqueda de productos dentro del sistema, quedando fuera de las convocatorias.

Desde el lunes la Tesorería negó el ocultamiento de datos a través de un comunicado, en el que afirmó que hubo un cambio en las alertas a proveedores, donde actualmente cualquiera registrado en el padrón puede acceder si realiza las consultas correspondientes dentro del Sistema y se registra en las que sean de su interés.

Por su parte Gutiérrez Campos aseguró que las compras directas realizadas por la administración de López Santillana permanecen en el portal de transparencia, aunque en otro enlace, donde ofreció capacitaciones para localizar la información.

“Siguen ahí, nada más están en otra liga pero en la misma página de acceso, en todo momento han estado las de nosotros y nunca se han ocultado. Si quieren con mucho gusto les damos una capacitación para que vean cómo se puede encontrar la información, pero ahí está, que no mientan, si hay sistemas qué mejorar lo vamos a hacer, y si tienen alguna propuesta de mejora les invito a que la hagan” declaró.

