León.- Movimiento Ciudadano (MC) denunció irregularidades en el Sistema de Compras del Municipio de León, en el cual se eliminaron los registros de las adjudicaciones directas realizadas durante el segundo trienio de Héctor López Santillana.

El presidente del Consejo Consultivo de MC en Guanajuato, Juan Pablo Delgado Miranda, detalló que la investigación realizada sobre este sistema, luego de recibir varias denuncias ciudadanas, arrojó cuatro irregularidades.

Detectan cuatro anomalías

La primera es que al menos desde marzo de este año, ya no es posible encontrar el historial de compras hechas vía adjudicación directa, durante 2019, 2020 y 2021, en el sistema lanzado en 2019 y presumido en el primer informe de gobierno de Santillana, durante su segundo trienio.

También se eliminaron los campos donde se describían los productos adquiridos, así como su costo unitario.

La tercera anomalía es que algunos proveedores ya no reciben las alertas automáticas que antes sí recibían cuando el Municipio buscaba comprar algún producto mediante esta plataforma, y la cuarta es que no están claros los parámetros para decidir cuáles adjudicaciones sí se llevan a cabo mediante este sistema y cuáles no.

Con base en estos elementos, Juan Pablo Delgado sostuvo que se presume un objetivo claro por parte del Gobierno municipal encabezado por Alejandra Gutiérrez de opacar las compras directas hechas en el último trienio de Santillana.

“Ocultan información de la administración pasada”

“Aquí hay que generar una primera pregunta, ¿quién y con qué interés quisiera opacar el acceso a la información, o al menos complejizar el proceso? ¿Por qué ocultar la información de las adjudicaciones directas de la administración pasada?”, dijo.

El también excandidato de MC a la alcaldía de León subrayó que la instrucción de eliminar los referidos datos tuvo que venir desde alguien dentro de la administración, pues el sistema de compras se desarrolló de manera interna por el área de Tecnologías de la Información de la Dirección de Desarrollo Institucional.

Por ello, adelantó que Movimiento Ciudadano investigará las adquisiciones realizadas vía adjudicación directa en la actual administración. Estas se estima rondan los 11.2 millones de pesos hasta junio de este año, pero también la regidora del partido, Lucía Verdín Limón, denunciará ante la Contraloría lo hallado en el sistema de compras.

Municipio niega irregularidades

Este mismo lunes, el Ayuntamiento de León lanzó un comunicado en el que niega estas afirmaciones. Además, alegan cumplir al 100% con sus responsabilidades de transparencia.

“No hay un solo dato que no esté disponible públicamente. Esto es consultable a través del portal de transparencia, en el cual el Municipio de León de acuerdo al Instituto de Acceso a la Información Pública, cumple al 100% con las obligaciones de transparencia en 2022”, se lee en el texto.

La Tesorería de León explicó que al generar una necesidad de compra, el sistema solo invitaba y dejaba participar a los proveedores registrados en el giro de los bienes.

“(Pero) Hoy día, cualquier proveedor registrado en el padrón de proveedores con usuario y contraseña del portal, puede participar en cualquier procedimiento publicado en el sistema sin restricción alguna, únicamente requiere consultar y manifestarse dentro del mismo en los procesos de su interés”, afirman.

Defienden el sistema de compras

Foto: Archivo

Según la Tesorería, al término de cada proceso de adquisición, el sistema de compras en línea publica los resultados de manera automática para poder cerrar o dar por terminado el procedimiento. Esto se puede consultar en este enlace.

El historial de las compras que visualiza el sistema corresponde al último ejercicio fiscal. Esto debido al rendimiento del servidor. Para poder consultar años anteriores es necesario filtrar el periodo del ejercicio que corresponda, independientemente de poder hacerlo por medio de la plataforma de la Unidad de Transparencia Municipal, explican.

“La información de todos y cada uno de los contratos y procesos de compras directas, así como de las licitaciones públicas y restringidas en las que se incluye precio, monto total, nombre del proveedor, así como todos los datos requeridos de un contrato son publicados en la página de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP) en este enlace“, añade el Municipio.

Responde Juan Pablo Delgado

Luego del comunicado del Municipio, Juan Pablo Delgado respondió a través de Twitter. Ahí afirmó que el histórico de la plataforma se restauró después de su denuncia.

Además, cuestionó que no se explicó el criterio para hacer algunas adjudicaciones directas dentro del sistema y otras fuera de él.

