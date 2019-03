Sirven a 130 mil con dos ambulancias

Protección Civil hizo llamado a dar buen uso al 911; informó que piden traslados por dolor de estómago, muela o por caerse de la cama; denuncian condiciones precarias de equipo para atender

David Olvera

San Luis de La Paz.- Ante la falta de recursos para poner en funcionamiento de las unidades de atención prehospitalaria y falta de personal, Cruz Roja y Protección Civil disponen de solo dos ambulancias para atender al municipio de San Luis de la Paz que tiene una población de alrededor de 130 mil habitantes.

En rueda de prensa el titular de Protección Civil, José Luis Matehuala, solicitó la colaboración de la ciudadanía para apoyar en la prevención de accidentes y ser consientes sobre el uso razonado de las ambulancias, ya que de manera regular y en su mayoría las llamadas telefónicas son falsas alarmas o para solicitar un apoyo en situaciones que no son consideradas servicio de emergencia como dolor de estómago, de muela o hasta porque se cayeron de la cama.

El funcionario del área preventiva civil, recordó que el área a su cargo se encuentra en condiciones precarias, con falta de equipo, personal y de unidades, mientras que las corporaciones como Cruz Roja y Bomberos Voluntarios son instituciones que tiene una remuneración y tiene que sobre llevar sus servicios a base de donaciones.

“Nos llegan a pedir el servicio porque les duele la panza, una persona que se cayó de la cama, que le duele la cabeza y si les decimos que no, esas personas se molestan. Debemos de ser conscientes y responsable de los servicios de emergencia, se puede comprometer la vida de una persona por atender una situación que no es considerada emergencia”, expuso el José Luis Matehuala y mencionó que dentro de su corporación solo cuenta con una ambulancia en servicio ya que las otras unidades realizan trabajos de supervisión y otras ya no tiene capacidad de operación, mientras que Cruz Roja que padece por la falta de personal voluntario dispone de una ambulancia.

