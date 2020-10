Agencias

Washington.- Mientras que los médicos que atienden a Donald Trump se manifestaron optimistas con la salud del mandatario, una fuente cercana dijo que no está claro el camino de su recuperación del Covid-19.

El médico del presidente Donald Trump anunció ayer por la mañana que el mandatario está de “buen humor”, sin fiebre y que respira bien mientras recibe tratamiento por Covid-19 en un hospital militar. Informando a la nación sobre el estado del presidente desde fuera del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, el doctor Sean Conley, comandante de la Marina, dijo que Trump no ha tenido fiebre durante 24 horas. Trump fue admitido al hospital el viernes después de dar positivo en el test del coronavirus.

Adicionalmente, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el presidente pasó por un período “muy preocupante” el viernes y que las próximas 48 horas serán críticas en términos de su atención.

Aunque el doctor Conley dijo que Trump no está recibiendo actualmente oxígeno por medios auxiliares, se negó a decir si Trump lo recibió alguna vez en las últimas horas, a pesar de las preguntas repetidas en ese sentido. Dijo que los síntomas de Trump, como la tos y la congestión nasal, “se están resolviendo” y que el presidente está “mejorando”.

Según una persona familiarizada con la salud de Trump, el mandatario recibió oxígeno en la Casa Blanca el viernes antes de ser trasladado al hospital militar. La fuente tiene conocimiento del estado de salud del presidente, pero no estaba autorizada a hablar públicamente y reveló la información a The Associated Press bajo condición de no ser identificada.

Con aspecto fatigado y con fiebre, Trump fue trasladado en helicóptero al hospital militar el viernes en la noche. Allí, el presidente de Estados Unidos recibió remdesivir tras someterse a un tratamiento con un fármaco experimental en la Casa Blanca, dijo Conley durante la noche. El remdesivir, es un medicamento antiviral.

No están optimistas

El presidente Donald Trump aún no está en un camino claro hacia la recuperación del Covid-19 y algunos de sus signos vitales durante las últimas 24 horas fueron muy preocupantes, dijo el sábado una persona familiarizada con su salud, agregando que las próximas 48 horas serán cruciales.

El New York Times reportó que la decisión de internar al presidente se produjo después de que experimentó dificultad para respirar y su nivel de oxígeno cayó, lo que llevó a sus médicos a darle oxígeno suplementario, según dos fuentes que, según el medio, estaban cerca de la Casa Blanca. El médico de la Casa Blanca, Sean P. Conley, dijo a periodistas fuera del hospital el sábado que Trump no había experimentado dificultad para respirar y que no le dieron oxígeno en Walter Reed.

“Conley dijo que Trump había recibido una primera dosis de un tratamiento de cinco días de Remdesivir, medicamento antiviral intravenoso de Gilead que se ha demostrado que acorta las hospitalizaciones.

También está tomando el tratamiento experimenta REGN-COV2 de Regeneron, uno de varios medicamentos experimentales conocidos como anticuerpos monoclonales contra el COVID-19, así como zinc, vitamina D, famotidina, melatonina y aspirina, agregó Conley.

El enfoque arrogante le costó a Trump

Rara vez se veían mascarillas en el Ala Oeste de la Casa Blanca. Multitudes de personas se reunían hombro con hombro en el jardín sur de la Casa Blanca.

Con fácil acceso a pruebas diagnósticas y las mejores mentes de salud pública a su disposición, el presidente Donald Trump debería haber sido el estadounidense más seguro frente al Covid-19. En cambio, minimizó las pautas de su propio gobierno y ayudó a crear una falsa sensación de invulnerabilidad en la Casa Blanca, un enfoque que ahora le pasó factura, como el virus ya lo ha hecho en una nación donde han muerto más de 200.000 personas..

“Él decepcionó al país al ignorar a los CDC, al ignorar las pautas federales y actuar como si fuera Superman”, dijo el historiador presidencial Douglas Brinkley, al mencionar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). “No sólo restó importancia al virus, se paseó como un pavo real, burlándose de quienes se lo tomaban en serio”.

Desde los primeros días de la pandemia, Trump —según admitió él mismo posteriormente— restó importancia a la gravedad del virus. Trump “se burló de los expertos médicos y de sus consejos. Se burló de todo, incluso durante el debate presidencial cuando estuvo en ese escenario”, dijo Michael Steele, exjefe del Partido Republicano. “Tenía a su alcance la mejor información posible y no la tomó”.