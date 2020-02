Sinhue relaciona alza en suicidios con adicciones, confía en modelo islandés de prevención

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Rolando Alcántar Rojas defendió a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) luego de que dos elementos de la corporación estatal recibieron un soborno en Cuerámaro, esto pese a que señaló que no duda en que estos actos se puedan seguir cometiendo.

Los elementos de la Policía Estatal fueron captados en video, en este se observa a dos patrullas de las FSPE y a un joven quien al parecer fue detenido por no usar el casco al circular en su motocicleta, después de varios segundos el joven le entregó dinero a uno de los agentes y después se retiraron.

“Yo creo que en base a este tipo de situaciones que no dudo que pueda presentarse pero que buscamos que no se presenten más, pues tengan que sancionarse de manera indebida. Queda claro que la conducta de un policía o de un par de policías que sea indebida, no tiene que dañar por sí misma absolutamente a toda la corporación”, señaló Alcántar.

El diputado del PAN manifestó que lo ocurrió en Cuerámaro es lamentable y se pronunció porque en el caso en particular, el Consejo de Honor y Justicia de la corporación inicie un procedimiento y que de fincarse responsabilidades se sancionen de la manera más enérgica para que sirva de ejemplo al resto de la corporación.

