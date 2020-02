Sinhue no se prestará para el “show político” que el OCL quiere

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Desde su origen el Observatorio Ciudadano de León (OCL) está viciado ante un posible tema de corrupción en las administraciones municipales de Ricardo Sheffield Padilla (PAN) y Bárbara Botello Santibáñez (PRI), señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Manifestó que ante la calidad de la información que presenta el OCL sus integrantes solo buscan protagonismo y ‘show’ político, por lo que mencionó que no se prestara a ello.

Esto después de que la presidenta de dicho organismo ciudadano, Rocío Nájera Oliva pidió tanto al gobernador como al presidente municipal de León, Héctor López Santillana que presenten un informe semanal de los resultados que se tienen en materia de seguridad, ello ante las altas cifras de violencia en la entidad.

No obstante, a decir el mandatario estatal las investigaciones dejan muchas dudas “la calidad de la información que presentan yo la he revisado y deja mucho que desear, es una calidad de información que pareciera que lo que más les importa es el protagonismo y lucirse ahí que presentar información verdadera, desde el origen ese órgano está viciado en un posible tema de corrupción en la administración de Ricardo Sheffield y luego con Bárbara Botello se le dio continuidad”.

Por lo que al cuestionarlo si estaría aceptando la propuesta de Rocío Nájera, Rodríguez Vallejo dijo que no se presentará con el OCL, “sí lo digo claro y fuerte, si gustan les mando a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que las atienda, pero ya tengo muchas mesas con las que estamos avanzando. Pareciera que a ellos lo que les interesa solo es el show político y no me voy a prestar, de entrada, se los digo no voy a ir al OCL y es lo único que voy a declarar de ese organismo en las siguientes semanas, meses o años; si gustan ellos, les mando a un asesore de la Secretaría de Gobierno para que los atienda”.

LC