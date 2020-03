Sinhué acusa a Morena de hacer campaña de desprestigio en contra de Gobierno del Estado

Nayeli García

Guanajuato.-El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo acusó al partido de Morena de tener orquestada una clara campaña de desprestigio en contra del Gobierno del Estado, advirtió que se les puede revertir pues están violando la ley en la repartición de publicidad de un partido político en los centros de salud del estado.

Dijo: “Se ve un ataque muy orquestado para desprestigiar a Guanajuato, no lo van a lograr porque la gente de Guanajuato está informada y sabe los avances que estamos teniendo, ven como trabajamos con los alcaldes”.

El gobernador dijo que se ha detectado que en los centros de salud están repartiendo publicidad de un partido político, lo cual consideró que viola la ley, por lo que las unidades competentes deberán de atender el tema; consideró que la senadora Antares Vázquez revise el sistema de salud federal y el estado se encargará de atender el estatal.

Señaló que no es la primera vez que los atacan pues ya varios funcionarios federales han llegado al estado para hablar mal de su gobierno, dijo también: “Como que algo les incómoda de Guanajuato, yo siempre les he dicho que hay que trabajar, hay que ponernos a trabajar, hay que dejar la grilla de lado, pero veo que no superan todavía el 18, parece que es político el tema, Guanajuato es el que los tiene en la mente siempre”.

Comentó: “Creo que se va a quedar todo en un tema de grilla y se les va a revertir de fea manera sino entienden que en Guanajuato no pueden hacer estos engaños y estos trucos como lo hacen en otros lugares”.

Consideró que estos ataques no vienen directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha demostrado que se puede trabajar en conjunto, por lo que señaló que todo es de la gente de Morena en el senado a quienes no les costó llegar ahí y no valoran lo que es tener un puesto para ayudar a la gente en su afán de desprestigiar.

Esto lo señaló luego de que la senadora, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, denunciara en el senado que en los centros de Salud de Guanajuato, gente del Grupo Parlamentario de Morena, uniformada con los logos del partido, está repartiendo publicidad de ese partido y está incitando a la ciudadanía a que se queje del sistema de salud de Guanajuato, por lo que advirtió que van a interponer una denuncia.

El martes firman la no adhesión

El gobernador comentó que el próximo martes estarán firmando el convenio de la no adhesión de Guanajuato al Insabi, con lo que se busca quedar con el sistema de salud estatal pero seguir recibiendo recursos federales.

G.R