Síndico pide renuncia de contralor, él afirma que no se irá

Durante la sesión de Ayuntamiento se afirmó que Miguel Cordero no ha cumplido con su trabajo y que ha sido sancionado en dos ocasiones por lo tanto se ha pedido que se le haga una investigación para deslindar responsabiildades

Cuca Domínguez

Salamanca.– El contralor municipal, Miguel Cordero Saucedo aseguró que los antecedentes de sanciones administrativas que le impusieron siendo funcionario estatal no le impiden ocupar el cargo de contralor municipal, por lo cual no renunciará a su puesto a pesar de la petición del síndico municipal.

José Luis Montoya Vargas, aseguró que el contralor municipal ha sido omiso al rendir sus informes bimestrales, se le han citado a mesas de trabajo y ha sido evasivo; por ello dijo “se presentaran las denuncias tanto administrativas como penales por los hechos omisos en que ha incurrido el contralor. Además de que solicito se inicie una investigación minuciosa y profunda al contralor municipal”.

Además llevó a la mesa de la sesión del cabildo la sanciones administrativas que se han aplicado contra Cordero Saucedo, aplicadas en 1999 y 2013; “por lo que se condujo con falsedad cuando se postuló por la titularidad de la contraloría, siendo contrario a su protesta de decir verdad, pese a que ha sido sancionado por la Secretaria de Transparencia y rendición de cuentas, por ello solicito se dé inicio a los procedimientos legales para deslindar responsabilidades”.

También exhortó al contralor municipal para que se separe temporalmente a fin de no entorpecer con su incorrecto actuar las investigaciones que por ley la dependencia que encabeza debe de llevar acabo, concluyó.

No me voy a ir: contralor

Al respecto el contralor admitió que la relación que tienen con la alcaldesa se ha quebrantado, “es mala, de poca colaboración, distanciamiento igual que con los integrantes del Ayuntamiento afines a ella que votan de manera parcial por las razones que se han expuesto por el conflicto de interés que tienen y han comprometido su voto”.

Luego aseguró que seguirá al frente de la contraloría, “estoy a la disposición del Ayuntamiento, no me retiro porque mi compromiso es con la función y con el pueblo de Salamanca y lo continuaré hasta el último día en tanto mi superior jerárquico, que es el pleno del Ayuntamiento; si determinan mi separación obedecerá las ordenes, porque mi jefa no es la presidenta”, precisó.

Sobre las sanciones administrativas cuando fungió como funcionario estatal dijo que “en 25 años de servidor público, solo he sido sancionado dos veces, una en 1999 y otra en 2013; pero no hay impedimento para que esté en la contraloría, la información no se ocultó porque es de carácter público” y dijo que no la entregó al municipio cuando se postuló para contralor, porque no estaba incluida en los requisitos.

Aseveró que las sanciones que le aplicaron fue por el despido de una persona y el otro por tardarse en comprobar viáticos por 5 mil pesos, “reconozco que cometí errores, errores no graves; enfrenté los procedimientos con responsabilidad y acaté las sanciones que me impuso el órgano de control, cosa que no está sucediendo en esta administración, no hay disposición a acatar las sanciones que pueden derivarse de actos que tienen una magnitud mayor, ha habido omisiones por adjudicaciones directas por varios millones de pesos”, dijo.

Finalmente aseguró que ha pedido el control del personal de la contraloría, porque no son gente de su confianza, pero aún sí, no dejará la titularidad de la contraloría municipal.

RC

Comentarios

Comentarios