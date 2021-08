Fernando Velázquez

León.- Los sindicatos en Guanajuato deben ser conscientes al momento de negociar para no “sangrar” a las empresas y poner en riesgo los empleos que éstas generan, afirmó el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga.

Cuestionado sobre el proceso de legitimización del contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao, el funcionario estatal consideró que fue llevado a cabo de manera adecuada y transparente.

Además, resaltó que la firma norteamericana es una entidad con mucha antigüedad y muy sólida que se adapta a la nueva normatividad laboral.

Sin embargo, Mauricio Usabiaga subrayó que los sindicatos deben ser equilibrados, y no solo ver por la protección de los trabajadores que representan, sino también ser empáticos con la empresa.

“Se necesita un balance, que los sindicatos vean por su gremio, pero que también haya ese equilibrio de no sangrar a las empresas demasiado porque si no las empresas no serán rentables y al no ser rentables buscan alternativas, entonces hay que buscar ser prudentes, ver de los dos lados, tener empatía”, dijo.

Asimismo, el titular de la SDES afirmó que los paros técnicos en distintas plantas automotrices por complicaciones para recibir ciertos insumos por temas de logística, representa una gran área de oportunidad para que a mediano y largo plazo, empresas de Guanajuato asuman ese rol y crezca la proveeduría local en este sector.