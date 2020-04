Sindicatos negociarán qué hacer tras extensión de contingencia

Luz Zárate

Celaya.- Los líderes de los trabajadores tendrán que negociar nuevamente las condiciones salariales de sus agremiados para el próximo mes de mayo, luego de que los acuerdos pactados por la contingencia sanitaria del coronavirus COVID 19 terminan mañana 30 de abril.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la región Celaya, Arnulfo Bocanegra, señaló que se tendrán que reunir nuevamente los líderes sindicales con los representantes de las empresas de Celaya y la región, pues en un principio la suspensión de actividades se había fijado hasta el 30 de abril, sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, informó una ampliación de este periodo, por lo que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extenderá hasta el 30 de mayo.

“Las empresas sobre todo las ligadas al sector maquilador y automotriz ya tienen convenio cada una con su sindicato, se han negociado los pagos de los trabajadores, pero todo estaba planeado para lo que había anunciado el Sub Secretario de Salud que era hasta el 30 de abril, los empresarios hicieron un proyecto para ese tiempo, algunos estuvieron pagando los salarios completos con todas las prestaciones, pero el Subsecretario de Salud no le atinó al tiempo y ahora vamos a tener que esperar otros 30 días y se nos complica porque las empresas no aguantan tanto tiempo pagando a los trabajadores sin hacer nada, sabemos que no es culpa de nadie, por eso tendremos que llegar a un buen acuerdo”, señaló el líder de la CTM.

Arnulfo Bocanegra destacó que cada líder y dependiendo de cada empresa van a negociar cómo quedarían los salarios y las prestaciones durante mayo y si regresarán a trabajar o se respetará la cuarentena declarada por el gobierno federal hasta el 30 de mayo.

“Hay que ver que se vuelve a negociar porque todo esto cambió, ahora las condiciones de solvencia de algunas empresas es distinta”, dijo.

El líder de la CTM, manifestó que sí hay empleados de pequeñas empresas que han sido despedidos pero que no están sindicalizados y tendrán que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje en su momento, para manifestar su inconformidad por haber sido dados de baja durante la pandemia, pero los agremiados a la CTM han llegado a acuerdos entre empresarios y trabajadores, pero éstos vencen este 30 de abril.

“Los líderes comprometidos y honestos harán lo necesario para llegar a una negociación para que las empresas apoyen y que los trabajadores también acepten. Nosotros vamos a seguir exigiendo los derechos de los trabajadores pero tenemos que ser comprometidos, no podemos pelear todo al 100 o una liquidación al 100%, siempre hemos peleado lo justo pero en este momento son condiciones distintas, si despiden al trabajador luego en qué va a trabajar, todos estamos en esta situación, ni los empresarios vinieron a molestarnos, ni los trabajadores quieren irse a su casa a descansar, es una situación que nos soprendió a todos y lo mejor es llegar a buenos acuerdos”.

La Federación también debe apoyar

Bocanegra señaló que el Gobierno Federal debe apoyar a los trabajadores y al sector empresarial, tal como sucedió en la pandemia de la influenza AH1N1 que se presentó en el 2009.

“Si la empresa aporta una partecita y el Gobierno aporta otra partecita, a lo mejor al trabajador le va mejor. Sí se habla de que habrá muchos despidos porque los pequeños empresarios no puede solventar la nómina de los trabajadores si no estamos trabajando, pero eso no lo ven las autoridades federales, uno no puede decir ya nada porque entonces ya se habla de que son de la mafia del poder o ya uno es corrupto, el Gobierno no entiende que necesitamos su apoyo”, señaló el dirigente de la CTM en Celaya y la región.

